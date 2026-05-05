Sorpresa total en Boca: se lesionó Brey y Javier García volvió al arco tras dos años En una jugada desafortunada ante Barcelona en Ecuador, el 1 titular recibió un fuerte golpe que lo obligó a dejar el arco de Boca y encendió las alarmas. En su lugar ingresó Javier García, que volvió a atajar tras una larga inactividad. Por + Seguir en







El tercer arquero de Boca tiene 39 años.

En el partido entre Barcelona de Ecuador y Boca, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América, una jugada desafortunada obligó al Xeneize a una situación insólita: el arquero titular Leandro Brey sufrió un duro golpe en la zona intercostal y debió salir reemplazado por Javier García, quien no juega hace más de dos años.

A los 20' del primer tiempo, bajo una lluvia torrencial, en un ataque del local, el ecuatoriano Byron Castillo junto a Jefferson Wila fueron a buscar el balón en el área chica, con peligro. Sin embargo, el 1 de la visita llegó primero pero con poca fortuna ya que se llevó la peor parte del choque: recibió un fuerte golpe en la zona de las costilla que lo obligó a abandonar el campo de juego minutos más tardes.

Cabe aclarar, que Javier García no juega un partido oficial desde 10/3/24, en la victoria por 4-2 frente a Racing (4-2), por la décima fecha de la Copa de la Liga. Justamente ese día se lesionó y su reemplazo fue Brey. Desde aquel encuentro, el arquero acumuló un total de 29 partidos consecutivos sentando en el banco de suplentes sin sumar minutos.