5 de mayo de 2026 Inicio
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Sorpresa total en Boca: se lesionó Brey y Javier García volvió al arco tras dos años

En una jugada desafortunada ante Barcelona en Ecuador, el 1 titular recibió un fuerte golpe que lo obligó a dejar el arco de Boca y encendió las alarmas. En su lugar ingresó Javier García, que volvió a atajar tras una larga inactividad.

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El tercer arquero de Boca tiene 39 años.

El tercer arquero de Boca tiene 39 años.

En el partido entre Barcelona de Ecuador y Boca, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores de América, una jugada desafortunada obligó al Xeneize a una situación insólita: el arquero titular Leandro Brey sufrió un duro golpe en la zona intercostal y debió salir reemplazado por Javier García, quien no juega hace más de dos años.

Chicho Serna y Neymar.
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A los 20' del primer tiempo, bajo una lluvia torrencial, en un ataque del local, el ecuatoriano Byron Castillo junto a Jefferson Wila fueron a buscar el balón en el área chica, con peligro. Sin embargo, el 1 de la visita llegó primero pero con poca fortuna ya que se llevó la peor parte del choque: recibió un fuerte golpe en la zona de las costilla que lo obligó a abandonar el campo de juego minutos más tardes.

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Con la lesión del guardameta titular del Xeneize, Agustín Marchesín, que se había roto los ligamentos cruzados de la rodilla derecha también ante Barcelona de Ecuador en La Bombonera, Boca decidió no contratar ningún jugador en ese puesto y, de esta manera, García, el tercer arquero, es el habitual suplente. Así, el ex-Tigre debió entrar a los 24' para reemplazar a Brey y sorprender al mundo xeneize con su regreso a la titularidad.

Cabe aclarar, que Javier García no juega un partido oficial desde 10/3/24, en la victoria por 4-2 frente a Racing (4-2), por la décima fecha de la Copa de la Liga. Justamente ese día se lesionó y su reemplazo fue Brey. Desde aquel encuentro, el arquero acumuló un total de 29 partidos consecutivos sentando en el banco de suplentes sin sumar minutos.

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