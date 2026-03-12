12 de marzo de 2026 Inicio
En su primer discurso, Mojtaba Khamenei avisó que Irán seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz: "Tenemos que continuar"

El nuevo líder supremo del país lanzó un comunicado donde informó sobre la continuidad de los ataques en el Golfo Pérsico y advirtió: “No dudaremos en vengar la sangre de nuestros mártires”.

Mojtaba Khamenei brindó su primer discurso como líder de Irán. 

Mojtaba Khamenei, brindó este jueves su primer discurso como nuevo líder supremo de Irán tras el asesinato de su padre, Alí Khamenei, en la guerra de Medio Oriente y avisó que seguirá bloqueando el estrecho de Ormuz. "Tenemos que continuar", señaló, previo a advertir que seguirán con los ataques en el Golfo Pérsico: “No dudaremos en vengar la sangre de nuestros mártires”.

Donald Trump habló sobre el precio del petroleo. 
Trump ironizó sobre el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero"

Luego recordó la figura de su antecesor al remarcar que "tanto su vida como su muerte estuvieron imbuidas de la gloria y la dignidad que resultan de la confianza en la verdad. Tuve la oportunidad de visitar su cuerpo tras su martirio. Lo que vi fue una montaña de fuerza y escuché que su mano sana estaba cerrada en un puño".

Puso en énfasis en insistir que "la exigencia de las masas populares" es continuar con la defensa del país y calificó como "fundamental" avanzar con el bloqueo del paso comercial donde transita diariamente cerca de un 20% del petróleo consumido en el mundo.

Mojtaba Khamenei, fue elegido como nuevo l&iacute;der supremo de Ir&aacute;n.

"Se han realizado estudios para abrir otros frentes donde el enemigo tiene poca experiencia y será extremadamente vulnerable, y su activación se llevará a cabo si la situación de guerra persiste", agregó Khamenei.

Para luego concluir: "No descuidaremos la venganza por la sangre derramada de los mártires. La venganza que buscamos no se limita al martirio del gran líder de la revolución; más bien, cada miembro de la nación martirizado por el enemigo es sujeto independiente del caso de venganza".

