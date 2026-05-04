Donald Trump volvió a amenazar a Irán: "Serán borrados de la faz de la Tierra si atacan embarcaciones estadounidenses"

El presidente de Estados Unidos destacó la implementación del Proyecto Libertad y marcó que las fuerzas derribaron siete lanchas iraníes, en medio del conflicto por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a amenazar a Irán y advirtió que el país persa "será borrado de la faz de la Tierra" , en caso de que ataque embarcaciones de la nación norteamericana en el estrecho de Ormuz , en el marco del Proyecto Libertad.

En diálogo con Fox News, Trump se refirió al Proyecto Libertad, que rige desde este lunes y sirve para escoltar la salida de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, y lanzó una advertencia a las autoridades iraníes. "Irán será borrado de la faz de la Tierra si atacan embarcaciones estadounidenses que participan en el Proyecto Libertad en el estrecho de Ormuz" , expresó.

En tal sentido, en la red social Truth Social, previamente el republicano había señalado que el Ejército estadounidense derribó distintas embarcaciones: "Irán ha atacado a naciones ajenas al proyecto de movimiento de buques, Proyecto Libertad, incluyendo un carguero surcoreano. ¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión! Hemos derribado siete lanchas rápidas o, como ellos las llaman, 'lanchas veloces'. Es todo lo que les queda".

"Aparte del buque surcoreano, hasta el momento no se han registrado daños en el estrecho. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofrecerán una rueda de prensa mañana por la mañana", concluyó.

En tanto, el mandatario estadounidense había destacado la implementación del Proyecto Libertad. "Se trata de un gesto humanitario. Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y sin todo lo necesario para que tripulaciones numerosas puedan permanecer a bordo de forma saludable y en condiciones higiénicas", expresó.

El paso por Ormuz lleva cerca de dos meses afectado por el conflicto, lo que impacta directamente en los mercados energéticos y eleva la incertidumbre internacional ante un eventual enfrentamiento abierto.

Estados Unidos despliega destructores para romper el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos confirmó el despliegue de dos destructores con misiles guiados en Medio Oriente, en una maniobra que apunta a garantizar la circulación marítima en el estrecho de Ormuz frente al bloqueo atribuido a Irán.

Según detalló el Comando Central estadounidense (CENTCOM), las embarcaciones forman parte del denominado “Proyecto Libertad”, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para liberar el tránsito de buques mercantes que permanecen retenidos en medio de la escalada entre Washington, Israel y Teherán.

En ese marco, desde el Pentágono indicaron que dos buques comerciales con bandera estadounidense lograron atravesar el estratégico estrecho de Ormuz sin inconvenientes y continúan su ruta. Además, confirmaron la implementación de medidas de bloqueo sobre puertos iraníes como parte de la presión en curso.

"Destructores de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos operan actualmente en el Golfo Pérsico tras transitar por el Estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad", señalaron desde el comando militar. "Las fuerzas estadounidenses colaboran activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito marítimo comercial. Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han transitado con éxito por el Estrecho de Ormuz y continúan su viaje sin contratiempos", agregaron.