4 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump volvió a amenazar a Irán: "Serán borrados de la faz de la Tierra si atacan embarcaciones estadounidenses"

El presidente de Estados Unidos destacó la implementación del Proyecto Libertad y marcó que las fuerzas derribaron siete lanchas iraníes, en medio del conflicto por el estrecho de Ormuz.

Por
Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Graeme Sloan / POOL (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán y advirtió que el país persa "será borrado de la faz de la Tierra", en caso de que ataque embarcaciones de la nación norteamericana en el estrecho de Ormuz, en el marco del Proyecto Libertad.

Lula da Silva viaja a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump: busca destrabar la agenda bilateral
Te puede interesar:

Lula viaja a EEUU para reunirse con Trump: busca destrabar la agenda bilateral

En diálogo con Fox News, Trump se refirió al Proyecto Libertad, que rige desde este lunes y sirve para escoltar la salida de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, y lanzó una advertencia a las autoridades iraníes. "Irán será borrado de la faz de la Tierra si atacan embarcaciones estadounidenses que participan en el Proyecto Libertad en el estrecho de Ormuz", expresó.

En tal sentido, en la red social Truth Social, previamente el republicano había señalado que el Ejército estadounidense derribó distintas embarcaciones: "Irán ha atacado a naciones ajenas al proyecto de movimiento de buques, Proyecto Libertad, incluyendo un carguero surcoreano. ¡Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión! Hemos derribado siete lanchas rápidas o, como ellos las llaman, 'lanchas veloces'. Es todo lo que les queda".

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

"Aparte del buque surcoreano, hasta el momento no se han registrado daños en el estrecho. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofrecerán una rueda de prensa mañana por la mañana", concluyó.

En tanto, el mandatario estadounidense había destacado la implementación del Proyecto Libertad. "Se trata de un gesto humanitario. Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y sin todo lo necesario para que tripulaciones numerosas puedan permanecer a bordo de forma saludable y en condiciones higiénicas", expresó.

El paso por Ormuz lleva cerca de dos meses afectado por el conflicto, lo que impacta directamente en los mercados energéticos y eleva la incertidumbre internacional ante un eventual enfrentamiento abierto.

Estados Unidos despliega destructores para romper el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos confirmó el despliegue de dos destructores con misiles guiados en Medio Oriente, en una maniobra que apunta a garantizar la circulación marítima en el estrecho de Ormuz frente al bloqueo atribuido a Irán.

Según detalló el Comando Central estadounidense (CENTCOM), las embarcaciones forman parte del denominado “Proyecto Libertad”, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para liberar el tránsito de buques mercantes que permanecen retenidos en medio de la escalada entre Washington, Israel y Teherán.

En ese marco, desde el Pentágono indicaron que dos buques comerciales con bandera estadounidense lograron atravesar el estratégico estrecho de Ormuz sin inconvenientes y continúan su ruta. Además, confirmaron la implementación de medidas de bloqueo sobre puertos iraníes como parte de la presión en curso.

"Destructores de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos operan actualmente en el Golfo Pérsico tras transitar por el Estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad", señalaron desde el comando militar. "Las fuerzas estadounidenses colaboran activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito marítimo comercial. Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han transitado con éxito por el Estrecho de Ormuz y continúan su viaje sin contratiempos", agregaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump anunció el "Proyecto Libertad" para escoltar buques en el estrecho de Ormuz

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos.

Reunión con empresarios pero sin bilateral con Trump: la agenda de Milei en Estados Unidos

Donald Trump revisará el plan de paz a Irán.

Trump revisará el plan de paz enviado por Irán: "No pagaron un precio lo suficientemente grande"

Una de las imágenes del atacante.

Atentado a Trump se conoció un video inédito que muestra cómo ingresó el atacante armado

Trump amenazó nuevamente con tomar el control de Cuba. 

Trump amenazó con "tomar casi de inmediato" Cuba tras finalizar su ofensiva en Irán

Trump viajó The Villages, Florida, tras el envío de la carta al Congreso.

Trump comunicó al Congreso que considera que el conflicto con Irán "terminó": "Las hostilidades han cesado"

Rating Cero

Ricardo y Marta Fort.
play

Marta Fort estimó cuánto gasta en una salida con amigas en Miami y reconoció: "Me abaraté un poco"

En un momento, se hartó de Hollywood y eligió otra pasión: se dedicó a ser jugadora profesional de póker en diferentes eventos de Las Vegas. 

Shannon Elizabeth fue actriz de American Pie y ahora se filtró cuánto gana por su cuenta de OnlyFans

Martín Lamela puso punto final a su relación con Adabel Guerrero.

El tercero en discordia tiene nombre y apellido: la bomba que lanzó el amante de Adabel Guerrero e hizo hablar al marido

Oriana Sabatini firmando su primera novela Podría quedarme acá.

Oriana Sabatini presentó su primer libro y reveló que perdió un embarazo mientras lo escribía

Elmúsico Pity Álvarez enfrentará el Tribunal Oral Nº 29 el 10 de agosto.

Cristian Pity Álvarez irá a juicio oral: la Justicia reanudó el proceso y fijó fecha

Juana Viale le reveló una infidencia a La One y ella lo contó en su programa.

Moria Casán destapó un incómodo momento de Juana Viale: "Estaba enojada con..."

últimas noticias

play

El ministro de Seguridad bonaerense advirtió que Pequeño Jota "tiene abogados importantes que lo respaldan"

Hace 11 minutos
play
Ricardo y Marta Fort.

Marta Fort estimó cuánto gasta en una salida con amigas en Miami y reconoció: "Me abaraté un poco"

Hace 11 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y desempleo Plan 2, este martes 5 de mayo

Hace 12 minutos
Victoria Villarruel chicaneó a Manuel Adorni.

La chicana de Villarruel contra Adorni: "Que tengas una cascada de éxitos"

Hace 18 minutos
Enterate qué le depara a tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, martes 5 de mayo

Hace 34 minutos