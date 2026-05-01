EEUU dio por terminadas las hostilidades con Irán: el anuncio oficial de Donald Trump El presidente norteamericano informó formalmente al Congreso que el país dio por terminadas las hostilidades militares con Irán, luego del alto el fuego iniciado el 7 de abril y extendido en las semanas siguientes. Por + Seguir en







Trump viajó The Villages, Florida, tras el envío de la carta al Congreso. @WhiteHouse

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta al Congreso donde comunicó que las hostilidades con Irán "han cesado". Con este anuncio a los líderes parlamentarios, el mandatario evitó solicitar una nueva autorización legislativa en el plazo de 60 días que fija la Ley de Poderes de Guerra.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, el líder republicano afirmó que "no ha habido intercambio de disparos entre las fuerzas de Estados Unidos y las de Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado".

Sin embargo, en la misiva reconocen que "a pesar del éxito de las operaciones de Estados Unidos contra el régimen iraní y de los esfuerzos continuos por asegurar una paz duradera, la amenaza que representa Irán para Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas sigue siendo significativa".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2050348257549631750&partner=&hide_thread=false | AHORA: Trump: "Irán no está avanzando con el tipo de acuerdo que necesitamos tener. Vamos a hacer que esto se resuelva correctamente. No nos vamos a ir temprano y luego tener el problema que surja en 3 años". pic.twitter.com/E8sG9X9jkg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 1, 2026 Desde el seno republicano, sostuvieron que el plazo de 60 días para incurrir en ilegalidad para mantener desplegadas las fuerzas armadas en el extranjero no tiene validez debido a que hace más de 3 semanas no hay intercambios de fuego entre las fuerzas armadas de Estados Unidos e Irán.

El argumento de la Casa Blanca se produce en el marco de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que obliga al presidente a notificar al Congreso el uso de la fuerza y limita a 60 días el despliegue militar sin autorización legislativa, con una posible prórroga adicional para la retirada de tropas.