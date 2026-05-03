3 de mayo de 2026 Inicio
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Donald Trump revisará el plan de paz enviado por Irán: "No pagaron un precio lo suficientemente grande"

En una semana signada por las idas y vueltas entre los países para restablecer la paz, el mandatario estadounidense confirmó que evaluará la propuesta, pero anticipó que posiblemente "no sea aceptable".

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Donald Trump revisará el plan de paz a Irán.

Donald Trump revisará el plan de paz a Irán.

En medio de una semana revuelta por declaraciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump anunció que revisará el plan de paz enviado por Irán, pero anticipó: "Imagino que no será aceptable".

La guerra entre Estados Unidos e Irán comenzo el 28 de febrero pasado.
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El conflicto, que ya lleva más de 40 días desde el comienzo de los bombardeos por parte de Estados Unidos a Irán, parece no encontrar final. A pesar de haber tenido ya dos rondas de conversaciones con Pakistán como mediador, para Donald Trump la paz parece estar lejos.

"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", comentó.

trump

El acuerdo, que contempla 14 puntos centrales, tiene como epicentro el levantamiento del bloqueo naval, el retiro de tropas en las cercanías a Irán, las garantías de no agresión militar, la eliminación de las sanciones económicas y también un nuevo mecanismo para manejar el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más calientes de la negociación.

Mientras tanto, Irán amenazó con la posibilidad de volver a reactivar la guerra con Estados Unidos luego del estancamiento de las conversaciones de paz y las observaciones del presidente Donald Trump a la última propuesta iraní en las negociaciones.

El subcomisario del centro de mando del Ejército iraní, Mohammad Jafar Asadi, aseguró que “es probable que se reanude el conflicto entre Irán y Estados Unidos” ya que las pruebas demuestran que desde Washington “no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo”, según reportó la agencia de noticias iraní Fars, afín al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

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El presidente Donald Trump rechazó la propuesta presentada por Irán para dialogar y llegar a un acuerdo de paz, a más de 40 días desde que se inició la guerra en Medio Oriente. "En este momento no estoy satisfecho con lo que están ofreciendo", afirmó Trump ante la prensa estadounidense.

Hace unas horas Irán confirmó le presentó a Estados Unidos una nueva propuesta de diálogo por la paz con el objetivo de intentar ponerle fin al conflicto. Lo hizo por medio de Pakistán, el país mediador, quien acercó el texto con una serie de puntos a considerar entre las partes.

Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos desestimó este principio de acuerdo presentado por el régimen iraní, aunque remarcó que "ha hecho avances" en las negociaciones.

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