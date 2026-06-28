Venezuela: ya hay al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos por los dos terremotos El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, informó que también hay más de 12.000 personas damnificadas. La mandataria interina, Delcy Rodríguez, agradeció el apoyo internacional. Por Agregar C5N en









Venezuela sufrió dos intensos terremotos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, informó que ya se registraron 1.450 muertos y 3.150 heridos debido a los dos terremotos que sacudieron al país el 24 de junio. Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala.

Rodríguez Gómez brindó un balance en el canal Venezolana de Televisión (VTV), en el que expuso la actualización de la cantidad de víctimas. "En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", expresó.

Venezuela sufrió dos intensos terremotos. En tal sentido, detalló que también hay 3.150 personas heridas, 12.721 damnificados y 774 edificios destrozados. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó el apoyo internacional: "Hemos recibido la mano solidaria del mundo. En las próximas horas estarán llegando más países y, entre este momento y la hora de mañana, prácticamente 10 países más se sumarán a estas labores de rescate".

La magnitud del desastre llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a catalogar a La Guaira como zona de desastre. Organismos internacionales, gobiernos de la región y agencias de ayuda humanitaria activaron operativos especiales para asistir a la población afectada, mientras persiste el temor por nuevas réplicas y por el aumento de la cifra de víctimas a medida que avanzan los trabajos de remoción de escombros.

Nueva réplica del terremoto en Venezuela: se registró un sismo de 4.9 en Tucacas Venezuela sigue con las tareas de rescate, pero lamentablemente este domingo se registró una nueva réplica que volvió a generar preocupación en las zonas afectadas por los devastadores terremotos que dejaron miles de víctimas.

Este nuevo movimiento tuvo una magnitud de 4.9 en la escala de Richter con epicentro a 50 kilómetros de Tucacas. El terremoto, considerablemente menor al de los sismos principales, se produjo en pleno desarrollo de las tareas de rescate y obligó a interrumpir momentáneamente los operativos en algunos sectores. Aunque no se reportaron nuevos daños de gravedad, el temblor fue percibido con fuerza en varias ciudades y despertó más incertidumbre y miedo en los habitantes y los equipos de emergencia que trabajan en edificios colapsados. De igual modo, las autoridades aclararon que este tipo de movimientos son habituales después de un terremoto de gran magnitud y solicitaron a los habitantes a mantenerse alejada de estructuras dañadas, ya que existe riesgo de nuevos derrumbes.