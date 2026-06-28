28 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Nueva réplica del terremoto en Venezuela: se registró un sismo de 4.9 en la ciudad de Tucacas

Hasta el momento, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó que hay al menos 1430 muertos y más de 3338 heridos.

Por
La presidenta Delcy Rodríguez reconoció que son horas críticas para salvar vidas.

La presidenta Delcy Rodríguez reconoció que "son horas críticas para salvar vidas".

Venezuela sigue con las tareas de rescate, pero lamentablemente este domingo se registró una nueva réplica que volvió a generar preocupación en las zonas afectadas por los devastadores terremotos que dejaron miles de víctimas.

La esposa y los dos hijos fueron encontrados muertos bajo los escombros.
Te puede interesar:

Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

Este nuevo movimiento tuvo una magnitud de 4.9 en la escala de Richter con epicentro a 50 kilómetros de Tucacas. El terremoto, considerablemente menor al de los sismos principales, se produjo en pleno desarrollo de las tareas de rescate y obligó a interrumpir momentáneamente los operativos en algunos sectores.

Aunque no se reportaron nuevos daños de gravedad, el temblor fue percibido con fuerza en varias ciudades y despertó más incertidumbre y miedo en los habitantes y los equipos de emergencia que trabajan en edificios colapsados.

De igual modo, las autoridades aclararon que este tipo de movimientos son habituales después de un terremoto de gran magnitud y solicitaron a los habitantes a mantenerse alejada de estructuras dañadas, ya que existe riesgo de nuevos derrumbes.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que, hasta el momento, que ya son 1.430 los muertos y 3.238 heridos debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles al país.

Delcy Rodríguez se reunió con equipos de rescate internacionales

En las últimas horas, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con las más de 20 delegaciones internacionales de ayuda para agradecerles por el apoyo que están recibiendo.

Acompañada por funcionarios gubernamentales, explicó que esta emergencia es un “desastre natural” y destacó la importancia de trabajos que se están llevando a cabo. “Son horas críticas para salvar vidas”, destacó.

“Cada rescatista que llegó a Venezuela, y cada perro que trajeron consigo, lleva un mensaje de amor para nuestro país. El pueblo venezolano deposita grandes esperanzas en ustedes”, indicó y agradeció.

Hasta el momento son más de 2140 rescatistas especializados y 128 perros entrenados en búsqueda y rescate provenientes de casi 30 países participan en las labores de atención.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La presidenta de Venezuela agradeció a Milei por la asistencia

Delcy Rodríguez le agradeció a Milei el envío de asistencia tras los terremotos en Venezuela

Continúa el trabajo a destajo de los rescatistas en Venezuela.

Terremoto en Venezuela: asciende a 1.430 los muertos, mientras continúa la búsqueda de miles de desaparecidos

Un hombre junto a los escombros en La Guaira, Venezuela.

La emergencia crece en Venezuela: la Cruz Roja detalló qué hace falta para asistir a los afectados

Yimvert Berroterán era una de las figuras de la Selección venezolana Sub 20.

Terremotos en Venezuela: encontraron muerto al jugador de la Selección Sub 20 que estaba desaparecido

La mujer murió tras proteger a su bebé con sus brazos.

Conmoción: la esposa de un futbolista venezolano murió en los terremotos tras proteger a su bebé

play

C5N en Venezuela: crisis humanitaria y búsquedas desesperadas tras los terremotos

Rating Cero

Fernando Burando volvió a hacer hincapié que Flor Peña le podría hacer juicio a Nico Occhiato.
play

Burlando dio más detalles de cómo quedó la relación entre Nico Occhiato y Flor Peña tras el escándalo

Escándalo: intentaron menterse a la casa de LUZU en Miami y Occhiato estalló de bronca

Escándalo: intentaron menterse a la casa de Luzu en Miami y Occhiato estalló de bronca

Una nueva polémica en torno a Ekaterina Ojeda.

Se filtró un mensaje de la pareja de un streamer que revela lo que hizo Ekaterina Ojeda

Esta etapa refleja no solo una mejora física, sino también una actitud de equilibrio y empoderamiento que la acompaña en su trayectoria dentro de Hollywood.

Actriz de El diablo viste a la moda 2: así fue la impresionante transformación de Simone Ashley

play

El dolor de Romina Gaetani, compañera de Ernestina Pais en su obra de teatro: "Me identificaba con ella"

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: No podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

últimas noticias

Franco Colapinto estalló con Alpine por una falla clave en Austria: Largué y me quedé sin potencia

Colapinto estalló con Alpine por una falla clave en Austria: "Largué y me quedé sin potencia"

Hace 14 minutos
Adorni, la interminable escalinata de Comodoro Py y el fantasma de Kueider

Adorni, la interminable escalinata de Comodoro Py y el fantasma de Kueider

Hace 18 minutos
Último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despidieron a la conductora en un velatorio privado

Último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despidieron a la conductora en un velatorio privado

Hace 36 minutos
play
Fernando Burando volvió a hacer hincapié que Flor Peña le podría hacer juicio a Nico Occhiato.

Burlando dio más detalles de cómo quedó la relación entre Nico Occhiato y Flor Peña tras el escándalo

Hace 1 hora
Escándalo: intentaron menterse a la casa de LUZU en Miami y Occhiato estalló de bronca

Escándalo: intentaron menterse a la casa de Luzu en Miami y Occhiato estalló de bronca

Hace 1 hora