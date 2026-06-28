Nueva réplica del terremoto en Venezuela: se registró un sismo de 4.9 en la ciudad de Tucacas

Hasta el momento, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, confirmó que hay al menos 1430 muertos y más de 3338 heridos.

La presidenta Delcy Rodríguez reconoció que "son horas críticas para salvar vidas".

Venezuela sigue con las tareas de rescate, pero lamentablemente este domingo se registró una nueva réplica que volvió a generar preocupación en las zonas afectadas por los devastadores terremotos que dejaron miles de víctimas.

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Este nuevo movimiento tuvo una magnitud de 4.9 en la escala de Richter con epicentro a 50 kilómetros de Tucacas. El terremoto, considerablemente menor al de los sismos principales, se produjo en pleno desarrollo de las tareas de rescate y obligó a interrumpir momentáneamente los operativos en algunos sectores.

Aunque no se reportaron nuevos daños de gravedad, el temblor fue percibido con fuerza en varias ciudades y despertó más incertidumbre y miedo en los habitantes y los equipos de emergencia que trabajan en edificios colapsados.

De igual modo, las autoridades aclararon que este tipo de movimientos son habituales después de un terremoto de gran magnitud y solicitaron a los habitantes a mantenerse alejada de estructuras dañadas, ya que existe riesgo de nuevos derrumbes.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó que, hasta el momento, que ya son 1.430 los muertos y 3.238 heridos debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el miércoles al país.

“Está volviendo a temblar… Si quieres, vete”, le dice un hombre atrapado al rescatista. El rescatista decide quedarse y le responde con una invitación: “Oremos a Dios”. pic.twitter.com/mLI5RvvVj4

Delcy Rodríguez se reunió con equipos de rescate internacionales

En las últimas horas, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con las más de 20 delegaciones internacionales de ayuda para agradecerles por el apoyo que están recibiendo.

Acompañada por funcionarios gubernamentales, explicó que esta emergencia es un “desastre natural” y destacó la importancia de trabajos que se están llevando a cabo. “Son horas críticas para salvar vidas”, destacó.

“Cada rescatista que llegó a Venezuela, y cada perro que trajeron consigo, lleva un mensaje de amor para nuestro país. El pueblo venezolano deposita grandes esperanzas en ustedes”, indicó y agradeció.

Hasta el momento son más de 2140 rescatistas especializados y 128 perros entrenados en búsqueda y rescate provenientes de casi 30 países participan en las labores de atención.