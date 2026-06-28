28 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El papa León XIV pidió solidaridad internacional con Venezuela y envió una ayuda de 100.000 euros

El papa expresó su solidaridad con las víctimas de los terremotos que golpearon al país, anunció una asistencia económica inicial a través del Vaticano y reclamó el apoyo de la comunidad internacional.

Por
El papa León XIV pidió solidaridad internacional con Venezuela y envió una ayuda de 100.000 euros
El papa León XIV pidió solidaridad internacional con Venezuela y envió una ayuda de 100.000 euros

El papa León XIV manifestó este domingo su apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio y anunció el envío de una ayuda inicial de 100.000 euros a través de la Limosnería Apostólica. Además, pidió que la comunidad internacional acompañe al país frente a la tragedia, que dejó más de 1.400 víctimas fatales y cuantiosos daños materiales, principalmente en el estado costero de La Guaira.

La presidenta Delcy Rodríguez reconoció que son horas críticas para salvar vidas.
Te puede interesar:

Nueva réplica del terremoto en Venezuela: se registró un sismo de 4.9 en la ciudad de Tucacas

Al finalizar el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico, el Sumo Pontífice dedicó un mensaje en español a las personas afectadas por el desastre. "Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", expresó.

En el mismo mensaje, León XIV aseguró que mantiene presentes en sus oraciones a quienes sufrieron las consecuencias del sismo. "Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia", afirmó. También manifestó su "gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia".

La asistencia económica fue definida por las autoridades del Vaticano luego de mantener contactos con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo. El objetivo es brindar una primera respuesta a las necesidades más urgentes de los damnificados y continuar evaluando nuevas formas de colaboración junto a la Iglesia local.

Más tarde, durante la clausura del Consistorio extraordinario, el Papa volvió a referirse a la situación que atraviesa Venezuela y reiteró el respaldo de la Iglesia. "Aseguramos nuestras oraciones por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que sufren las consecuencias de esta tragedia", sostuvo. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional al remarcar: "Pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La esposa y los dos hijos fueron encontrados muertos bajo los escombros.

Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

La presidenta de Venezuela agradeció a Milei por la asistencia

Delcy Rodríguez le agradeció a Milei el envío de asistencia tras los terremotos en Venezuela

Continúa el trabajo a destajo de los rescatistas en Venezuela.

Terremoto en Venezuela: asciende a 1.430 los muertos, mientras continúa la búsqueda de miles de desaparecidos

Un hombre junto a los escombros en La Guaira, Venezuela.

La emergencia crece en Venezuela: la Cruz Roja detalló qué hace falta para asistir a los afectados

Yimvert Berroterán era una de las figuras de la Selección venezolana Sub 20.

Terremotos en Venezuela: encontraron muerto al jugador de la Selección Sub 20 que estaba desaparecido

La mujer murió tras proteger a su bebé con sus brazos.

Conmoción: la esposa de un futbolista venezolano murió en los terremotos tras proteger a su bebé

Rating Cero

Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026.

Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026

La pareja de Erling Haaland es tendencia nuevamente.

Por qué la pareja de Erling Haaland volvió a ser furor en las redes sociales

Me parece una falta de respeto, se quejó Andrea Del Boca porque no la dejaron dormir

Andrea Del Boca, enojada nuevamente con Yipio: ¿se rompe la amistad en Gran Hermano?

Fernando Burando volvió a hacer hincapié que Flor Peña le podría hacer juicio a Nico Occhiato.
play

Burlando dio más detalles de cómo quedó la relación entre Nico Occhiato y Flor Peña tras el escándalo

Escándalo: intentaron menterse a la casa de LUZU en Miami y Occhiato estalló de bronca

Escándalo: intentaron menterse a la casa de Luzu en Miami y Occhiato estalló de bronca

Una nueva polémica en torno a Ekaterina Ojeda.

Se filtró un mensaje de la pareja de un streamer que revela lo que hizo Ekaterina Ojeda

últimas noticias

Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026.

Se filtraron los mensajes y propuestas que recibe Sofi Martínez en el Mundial 2026

Hace 17 minutos
La pareja de Erling Haaland es tendencia nuevamente.

Por qué la pareja de Erling Haaland volvió a ser furor en las redes sociales

Hace 18 minutos
Novedades en la VTV.

Qué sucede con los nuevos talleres para hacer la VTV y cuándo debés realizar el trámite

Hace 23 minutos
¿Cuáles son los dos idiomas oficiales de Canadá?

Anfitrión del Mundial 2026: por qué Canadá tiene dos idiomas oficiales y cuáles son

Hace 24 minutos
El tren Sarmiento transporta a miles de pasajeros.

El tren Sarmiento no circulará entre Once y Moreno: el motivo y por cuántos días

Hace 26 minutos