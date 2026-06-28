El papa León XIV pidió solidaridad internacional con Venezuela y envió una ayuda de 100.000 euros El papa expresó su solidaridad con las víctimas de los terremotos que golpearon al país, anunció una asistencia económica inicial a través del Vaticano y reclamó el apoyo de la comunidad internacional. Por Agregar C5N en









El papa León XIV pidió solidaridad internacional con Venezuela y envió una ayuda de 100.000 euros

El papa León XIV manifestó este domingo su apoyo al pueblo venezolano tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio y anunció el envío de una ayuda inicial de 100.000 euros a través de la Limosnería Apostólica. Además, pidió que la comunidad internacional acompañe al país frente a la tragedia, que dejó más de 1.400 víctimas fatales y cuantiosos daños materiales, principalmente en el estado costero de La Guaira.

Al finalizar el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico, el Sumo Pontífice dedicó un mensaje en español a las personas afectadas por el desastre. "Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", expresó.

En el mismo mensaje, León XIV aseguró que mantiene presentes en sus oraciones a quienes sufrieron las consecuencias del sismo. "Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia", afirmó. También manifestó su "gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia".

La asistencia económica fue definida por las autoridades del Vaticano luego de mantener contactos con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo. El objetivo es brindar una primera respuesta a las necesidades más urgentes de los damnificados y continuar evaluando nuevas formas de colaboración junto a la Iglesia local.

Más tarde, durante la clausura del Consistorio extraordinario, el Papa volvió a referirse a la situación que atraviesa Venezuela y reiteró el respaldo de la Iglesia. "Aseguramos nuestras oraciones por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que sufren las consecuencias de esta tragedia", sostuvo. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional al remarcar: "Pedimos que no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación".

Papa #LeónXIV expresa su solidaridad a los venezolanos y agradece labor de rescatistas https://t.co/n8oWFsqr0v pic.twitter.com/GYD4njgX6T — El Universo (@eluniversocom) June 28, 2026