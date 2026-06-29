29 de junio de 2026 Inicio
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Terremoto en Venezuela: la historia de Bart, el perro rescatista argentino que fue clave para salvar a dos niños

El can integró el contingente argentino desplegado tras los terremotos y permitió localizar a dos menores bajo una estructura colapsada. Tras su actuación, recibió un reconocimiento por parte de las autoridades locales.

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Terremoto en Venezuela: la historia de Bart

Terremoto en Venezuela: la historia de Bart, el perro rescatista argentino que fue clave para salvar a dos niños

X: Ministerio de Defensa

El trabajo del equipo de rescate argentino desplegado en Venezuela dejó uno de los momentos más destacados desde que comenzaron las operaciones de emergencia por los terremotos. Durante un operativo de búsqueda, un perro entrenado de la Armada Argentina permitió localizar a dos niños que permanecían atrapados bajo una estructura colapsada y ambos pudieron ser rescatados con vida.

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El animal, llamado Bart, forma parte de los binomios especializados en búsqueda y rescate que viajaron al país caribeño junto a militares y personal de emergencias. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el perro ingresó por un estrecho acceso entre los escombros y marcó la presencia de sobrevivientes, información que permitió concentrar la excavación en el lugar indicado.

La cartera nacional destacó la participación de los infantes de marina argentinos en el operativo y señaló que el hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto con las autoridades venezolanas y otros equipos internacionales que participan de las tareas de asistencia.

Una vez concluido el rescate, Bart recibió un reconocimiento por parte de las autoridades locales en agradecimiento por su desempeño durante la misión, que fue considerado clave para encontrar a los menores.

El comunicado del Ministerio de Defensa

"Una noticia que nos llena de orgullo desde Venezuela", expresó el Ministerio de Defensa en el comienzo de un comunicado publicado para informar el rescate de los dos menores en el que participó el contingente argentino.

Según detalló la cartera, los infantes de marina colaboraron en el hallazgo gracias a la intervención de Bart, uno de los perros entrenados para búsqueda y rescate. El animal ingresó por un túnel formado entre los escombros, detectó la presencia de sobrevivientes y marcó el lugar donde debían concentrarse las tareas, lo que permitió reorientar la excavación y localizar con vida a los niños.

El ministerio también informó que, una vez finalizado el operativo, Bart recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas presentes en el lugar por el papel que desempeñó durante la misión.

En el mismo comunicado, Defensa destacó que el primer contingente de militares especializados argentinos continúa trabajando junto a las autoridades locales y equipos internacionales en tareas de búsqueda, asistencia y apoyo humanitario. "Con un objetivo que guía cada esfuerzo: salvar vidas", concluyó el mensaje oficial.

Los números de los terremotos en Venezuela

Los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio provocaron una de las peores tragedias de los últimos años en el país. Hasta el momento, el balance oficial reporta 1.450 muertos, 3.150 heridos y cerca de 70.000 personas desaparecidas, mientras continúan las tareas para localizar sobrevivientes.

La ayuda internacional reúne a más de 20 países y moviliza a 2.741 rescatistas. En ese marco, Argentina envió una misión integrada por especialistas en rescate urbano, equipos sanitarios, veterinarios, binomios con perros entrenados, expertos en estructuras colapsadas, operadores de drones y plantas móviles para potabilizar agua, con el objetivo de reforzar la asistencia humanitaria en las zonas afectadas.

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