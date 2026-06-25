El escalofriante relato de un sobreviviente del terremoto en Venezuela: "Estuvimos más de 3 horas atrapados"

Un vecino de La Guaira contó cómo fue el momento en que se dio el terremoto en la ciudad más afectada. “Pude salir de mi cuarto a tiempo porque si me quedaba un poco más estaba muerto”, aseguró.

Por el momento, el Gobierno de Venezuela confirmó la muerte de más de 164 personas y casi 1.000 personas heridas.

Venezuela volvió a sufrir dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, después de 59 años. Las autoridades confirmaron que 164 personas murieron y cerca de 1.000 resultaron gravemente heridas. En ese marco, un sobreviviente relató en C5N cómo fue el dramático momento.

En diálogo con La Mañana, Larry Gazzaneo , relató cómo logró salvar su vida -junto a su mamá, hermana y abuela- tras el sismo que se sintió en La Guaira, una de las ciudades más afectadas. “Estuvimos más de 3 horas atrapados” , detalló.

En su escalofriante relato detalló que estaba en su habitación y en ese momento sintió “un temblor para nada normal”: “Ahí me fui corriendo a la cocina que fue donde estaba mi familia y nos quedamos abrazados. Vi cómo todo se estaban derrumbando”. “ Pude salir de mi cuarto a tiempo porque si me quedaba un poco más estaba muerto. Porque fue el que se derrumbó por completo. Vivimos en un edificio que gracias a Dios se mantuvo ahí hasta que nos vinieron a rescatar”, describió.

En esa línea, sostuvo que junto a su familia estuvieron más de tres horas atrapados en el edificio. “ Fue horrible. Quedamos todos atrapados, a mi abuela le había caído una pared encima, no podía caminar. Yo estaba con la rodilla toda sangrada, me quise levantar para poder sacarlas, pero no podía porque estaban todas las escaleras destruidas”, relató.

Gazzaneo contó que el momento y desesperación más dramático fue cuando llegaron los bomberos y le dijeron que no los podían rescatar. “ Los primeros bomberos que llegaron nos dijeron que no nos podían rescatar porque las escaleras estaban tan destruidas que teníamos que esperar al otro día", subrayó, el hombre que sufrió la pérdida de su tía quien estaba en otro departamento en otra localidad cercana y el edificio quedó completamente destruido.

Sin embargo, gracias a un tío y la ayuda de unos vecinos "nos vinieron a salvar y gracias a Dios nos pudimos sacar a todas las personas del apartamento”: "De una nos llevaron al hospital porque estábamos muy heridos. Nuestro departamento quedó completamente destruido".

Por último, de forma desesperada pidió que manden rescatistas para La Guaira porque toda la zona quedó completamente destruida. “Hay varios familiares que no aparecen y eso me tiene preocupado”.

Un futbolista argentino que vive en Venezuela busca a su esposa e hijos

El jugador argentino, Lucas Trejo pidió ayuda para encontrar a familia, de quienes perdió el contacto desde que ocurrieron los terremotos que sacudió La Guaira, en Venezuela.

El defensor de 38 años, que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, recurrió a sus redes sociales para contar la dramática situación en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el desastre y lugar donde se encontraban su esposa e hijos.

El edificio donde vivían se derrumbó a causa del terremoto y, hasta el momento, no logró establecer ningún tipo de contacto con ellos. “Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por su alguien los vio”, escribió. Al mismo tiempo, al no tener contacto con ellos, expresó no estar seguro que se encuentren en dicho lugar. Las personas desaparecidas son Yani Maranella, su esposa, y Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, los dos pequeños hijos de la pareja.