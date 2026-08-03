Es una famosa bailarina argentina, se divorció hace 4 meses y confesó que ahora quiere estar con todos Tras confirmar el fin de su matrimonio, la mediática rompió el silencio sobre sus deseos de cara a este renovado presente. Agregar C5N en









La reconocida bailarina está dispuesta a conocer nueva gente.

A cuatro meses de haber confirmado su divorcio de Federico, Silvina Escudero rompió el silencio para dar detalles sobre cómo transita la soltería. Durante su visita a Storytime, la propuesta audiovisual emitida por Bondi Live, la artista causó impacto al revelar cuál fue su deseo inicial tras la ruptura. "Me separé hace cuatro meses y dije: 'Quiero estar con todos'", sostuvo sin rodeos, dando a entender que proyectaba una cotidianidad muy distante a la que finalmente experimentó.

No obstante, aquella intención de aprovechar su etapa libre se esfumó en poco tiempo. La mediática argumentó que las circunstancias personales alteraron sus prioridades y que debió atravesar momentos complejos. "La muerte de mi perra Mulata se me hizo todo más complicado", reconoció la bailarina para explicar cómo ese doloroso episodio, sumado a una exigente agenda laboral, la obligó a pausar cualquier intento de rehacer su vida afectiva.

La profundidad de ese duelo familiar influyó de tal manera en su ánimo que terminó opacando el propio quiebre de su matrimonio. De hecho, la actriz admitió de manera transparente la magnitud de ese impacto en su estado emocional: "La pasé peor que con mi separación con lo de mi perra, y recién ahora estoy más tranquila y con ganas de conocer a alguien". La pérdida de su mascota se transformó así en el principal obstáculo para abrirse a nuevos vínculos.

Con el transcurso de las semanas, Escudero comenzó a recuperar el entusiasmo por vincularse nuevamente con otras personas. Sin embargo, pese a estar predispuesta a entablar alguna relación, reconoció que la enorme repercusión pública y la exposición mediática le generan temores. Esta cautela representa hoy un condicionante central a la hora de encarar cualquier acercamiento sentimental en este nuevo capítulo de su vida.

La nueva soltería de Silvina Escudero Una de las principales reticencias de la bailarina al momento de abrirse a conocer gente es la desconfianza sobre las intenciones de los demás. "Un poco me da miedo ser la anécdota de alguno. Muchos te buscan por la anécdota", manifestó con total franqueza, dejando en evidencia lo difícil que le resulta identificar si el interés del otro es genuino o si únicamente persigue el alarde de haber compartido un momento con una figura del ambiente artístico.

silvina escudero Luego de haber atravesado un período atravesado por la separación de su exmarido, el duelo por su mascota y las exigencias de la rutina laboral, la mediática empieza a vislumbrar un horizonte renovado. Sin embargo, aquel deseo que sentía apenas concretada la ruptura quedó en el olvido. Con el paso de los meses, la actriz experimentó una transformación personal que reestructuró por completo sus prioridades emocionales. En esta etapa de madurez, la artista encara la búsqueda afectiva desde una perspectiva completamente diferente y mucho más precavida. "Después de todo lo que viví, siento que llegó el momento, aunque lo haré priorizando la confianza por sobre cualquier otra cosa", sintetizó para dejar en claro que prefirió archivar el impulso inicial de lanzarse de lleno a la soltería para dar paso a un camino donde prima la cautela.