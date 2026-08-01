Tragedia en Perú: una avioneta con turistas se estrelló y dejó al menos 13 muertos El accidente ocurrió este sábado en la región de Ica, Perú, cuando la aeronave realizaba un vuelo turístico. Entre las víctimas fatales hay 11 extranjeros y dos tripulantes; no se reportaron sobrevivientes tras el impacto. Por Agregar C5N en









La aeronave partió desde Pisco para realizar un sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca.

Una tragedia conmociona a Perú tras el accidente de una avioneta de la empresa Aerodiana que realizaba un sobrevuelo turístico sobre las milenarias Líneas de Nasca y dejó un saldo de 13 fallecidos: 11 turistas de nacionalidades italiana, alemana y española; el piloto y el copiloto.

El siniestro se produjo este sábado alrededor de la 1 de la tarde en un predio agrícola del sector de Pueblo Viejo, a unos 6 kilómetros de la ciudad de Nasca, en la región de Ica. Según los primeros reportes, la aeronave se precipitó a tierra y se incendió inmediatamente tras una fuerte explosión, sin dejar sobrevivientes entre sus ocupantes.

#Comunicado #Nazca #Ica pic.twitter.com/hhjmfpuNoP — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) August 1, 2026 El siniestro ocurrió alrededor de la 13, cerca del aeródromo María Reiche. Entre los pasajeros fallecidos se encontraban siete ciudadanos italianos, dos alemanes y dos españoles. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que ya se han activado los protocolos de atención para brindar apoyo a las embajadas de los países de origen y coordinar el traslado de los cuerpos a la morgue.

La aeronave, un Cessna Caravan C-208, había despegado del aeropuerto de la provincia de Pisco a las 12:10 con destino a uno de los sitios turísticos más importantes de Perú. Sin embargo, minutos antes de la tragedia, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nasca, perdiendo todo contacto radial poco después de la 1 de la tarde. Equipos de la Compañía de Bomberos y personal policial se desplazaron al lugar del impacto para controlar el fuego, el cual dificultó inicialmente las tareas de rescate entre los escombros calcinados.

Los restos calcinados de la avioneta tras la tragedia. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) iniciaron las investigaciones para determinar si el accidente fue causado por una falla mecánica o por las condiciones meteorológicas. Cabe destacar que la región había registrado recientemente vientos extremos superiores a los 40 kilómetros por hora, lo que incluso obligó a suspender los sobrevuelos el día previo al siniestro.

Este trágico suceso vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los vuelos sobre las Líneas de Nasca, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco que representa uno de los mayores atractivos turísticos del país. La región ya ha sido escenario de incidentes similares en el pasado: en 2022 un accidente dejó siete muertos, mientras que en octubre de 2010 otra caída de avioneta provocó el fallecimiento de seis personas. Tragedia en las Líneas de Nazca, Perú



Una avioneta turística de Aerodiana se estrelló este sábado en Perú mientras realizaba un sobrevuelo sobre las Líneas de Nazca, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. A bordo viajaban 11 pasajeros (turistas extranjeros) y 2 tripulantes.… — Alejandra Suarez (@Alejandra_1795) August 1, 2026