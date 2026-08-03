Provincia por provincia, qué porcentaje de tierras ya fueron compradas por extranjeros

Salta y Misiones se encuentran muy cerca del límite de 15% establecido por la Ley de Tierras que pretende modificar el Gobierno. Hay cuatro departamentos que vendieron más del 50% de su territorio, según el Observatorio de Tierras.

El departamento de San Carlos en Salta vendió casi el 60% de su territorio a extranjeros.

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado, encabezado por Patricia Bullrich , intentará volver a tratar el proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, entre otras modificaciones, deroga el artículo 8 de la Ley de Tierras N°26.737/2011 que limita el dominio extranjero sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales al 15% del territorio nacional.

Uno por uno, los puntos más importantes del proyecto de Ley de Tierras

El debate público sobre la venta de tierras a no argentinos, que se vio impulsado por la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que desplegó la Selección argentina en el Mundial 2026, puso el foco en la información que facilita el Observatorio de Tierras integrado por investigadores e investigadoras del CONICET y la Universidad de Buenos Aires.

El mapa interactivo que figura en su página web reveló que el 5% de Argentina ya fue comprada por firmas o Estados extranjeros , lo que consiste en aproximadamente 13 millones de hectáreas, una superficie similar a Inglaterra.

Capitales oriundos de Estados Unidos son los que más financian la compra de tierras argentinas (2,7 millones de hectáreas, una superficie casi equivalente a Misiones), seguidos por Italia (con 2 millones de hectáreas, una superficie casi equivalente a Tucumán) y España (1,7 millones de hectáreas, es decir, 85 veces la Ciudad de Buenos Aires), según el segundo informe del Observatorio de Tierras.

"Las situaciones más críticas se dan en zonas fronterizas , tanto en el norte como en la cordillera, y en territorios con recursos hídricos, mineros o ventajas logísticas como puertos", señalan desde el Observatorio de Tierras.

Provincia por provincia, qué porcentaje de tierras vendieron a extranjeros

Como referencia, Tucumán consiste en 2.252.400 hectáreas en total y, según el Instituto Geográfico Nacional, las islas Malvinas abarcan 1.141.000.

Desde el Observatorio de Tierras advierten que el expresidente Mauricio Macri "flexibilizó procedimientos, habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero" mediante el decreto 820/2016.

En la práctica, cambió la forma de medir la extranjerización en casos de sociedades, sucesiones, condominios o participaciones indirectas. "Como consecuencia, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 se observa una baja en los porcentajes de tierras en manos extranjeras que no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología", explicaron.

Hay 4 departamentos que vendieron más del 50% de su territorio

"Se establece en el quince por ciento (15%) el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, respecto de las personas y supuestos regulados por este capítulo. Dicho porcentual se computará también sobre el territorio de la provincia, municipio, o entidad administrativa equivalente en que esté situado el inmueble rural", establece la Ley de Tierras en su artículo 8.

"En ningún caso las personas físicas o jurídicas, de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales", suma en su artículo 9 y agrega en el 10: "Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial".

El Gobierno propuso en su proyecto de ley la derogación de los tres artículos cuando hay departamentos que los incumplen con creces. También apuntan contra los artículos 4, 5, 12, 16 y 18.

Los casos de extranjerización más alarmantes son Lácar (54,17%) en Neuquén, General Lamadrid (56,70%) en La Rioja, Molinos (57,79%) y San Carlos (59,82%) en Salta. Observatorio de Tierras

Los casos de extranjerización más alarmantes son Lácar (54,17%) en Neuquén, General Lamadrid (56,70%) en La Rioja y Molinos (57,79%) y San Carlos (59,82%) en Salta ya que más de la mitad de cada uno de ellos ya no pertenece a ningún ciudadano argentino. "Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales", advierten desde el Observatorio de Tierras.

Además, otros 32 departamentos superan el límite de 15% que el Gobierno pretende eliminar y que ya intentó derogar con el DNU 70/2023, frenado por un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. Por ejemplo, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana (50,27%) en Buenos Aires superan el 30% de tierras en manos no argentinas.

Los casos de extranjerización más alarmantes son Lácar (54,17%) en Neuquén, General Lamadrid (56,70%) en La Rioja, Molinos (57,79%) y San Carlos (59,82%) en Salta. Observatorio de tierras

"Todas localidades sobre la principal vía fluvial navegable del país, el río Paraná", remarcan desde el Observatorio de Tierras en referencia a estos últimos cuatro departamentos. Para entender la importancia del río Paraná basta con recordar las irregularidades en torno a la privatización por 50 años de la Hidrovía que gestiona su navegación. La adjudicación fue otorgada a la firma belga Jan De Nul (60%) y a la firma nacional Servimagnus (40%).

Sobre el Paraná, en Misiones se destacan Iguazú (39,95%), Montecarlo (18,4%), General San Martín (16,8%) y Eldorado (16,2%), principalmente extranjerizados por capital chileno; y en Corrientes se vendió el 33,9% de Ituzaingó y el 32,7% de Berón Astrada.