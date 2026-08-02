Indonesia: al menos cinco muertos y 41 desaparecidos tras el incendio de un ferry El barco transportaba 271 personas entre pasajeros y tripulantes. Hacia la tarde del domingo, 225 habían sido rescatadas, mientras continuaba la búsqueda de las restantes. El incidente ocurrió frente a la isla Madura. Por Agregar C5N en









Casi 300 personas viajaban en el ferry que se incendió en Indonesia. AP

Un ferry se incendió este domingo frente a la isla de Madura, en Indonesia, y dejó al menos cinco muertos y 41 personas desaparecidas, según informó la agencia de búsqueda y rescate del país. La nave, identificada como Mutiara Sentosa 2, cubría el trayecto entre el puerto de Surabaya, en la provincia de Java Oriental, y la ciudad de Makassar, en Célebes Meridional (Sulawesi del Sur).

Según las autoridades, el barco transportaba 271 personas entre pasajeros y tripulantes. Hacia la tarde del domingo, 225 habían sido rescatadas, mientras continuaba la búsqueda de las restantes. Nanang Sigit, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Surabaya, precisó que la embarcación se encontraba a unas 19 millas náuticas de la isla Madura, la tierra más cercana, y que varias naves cercanas se sumaron a las tareas de rescate.

Videos difundidos en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde las cubiertas superiores mientras las llamas se propagaban por el barco. También se vio a pasajeros con chalecos salvavidas agrupados en uno de los costados de la nave, a la espera de ser evacuados. Según las autoridades, algunas personas se arrojaron al mar para escapar del fuego y luego fueron rescatadas por embarcaciones cercanas.

Indonesia: las causas del incendio que terminó en tragedia Hasta el momento no se determinó qué originó el incendio. La agencia de rescate de Surabaya informó que la seguridad de los pasajeros y la tripulación es la prioridad, mientras un operativo de mayor escala se dirigía hacia la zona del siniestro.

Indonesia, un archipiélago de más de 17.000 islas donde el transporte marítimo es un medio de traslado habitual, registra con frecuencia accidentes de este tipo, muchos de ellos vinculados a controles de seguridad deficientes.