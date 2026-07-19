Perú: sismo en la región de Junín causó al menos 5 muertos y 20 heridos

El movimiento, de magnitud 5,5, se produjo durante la noche del sábado en Sicaya, provincia de Huancayo. La presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran severos daños en varias localidades.

La zona de los Andes de Perú fue afectada por un sismo de magnitud 5,5 durante este fin de semana que dejó al menos cinco muertos y 20 heridos . Según informaron las autoridades, la escasa profundidad del sismo, sumada a la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se produjeran graves daños en varias localidades.

"Lo que tenemos hasta ahora son 5 fallecidos y 21 heridos que ya han sido confirmados por el Ministerio de Salud" , expresó el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el general Luis Vásquez, a la radio Exitosa.

Asimismo, indicó que hay "viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas" . Hasta el momento se informó que hay cerca de 300 damnificados por el terremoto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el sismo se produjo este sábado a las 21:24, hora local (23:24 en Argentina) , y tuvo su epicentro a dos kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad de Sicaya, provincia de Huancayo, en la región Junín. El temblor tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo con la agencia Andina, los cinco fallecidos pertenecen a la provincia de Chupaca, uno de cuyos distritos más afectados es Chongos Bajo. Entre las víctimas figuran personas de 18, 68, 72 y 73 años , mientras continúan las labores para verificar el estado de otras localidades afectadas.

El ministerio del Interior de Perú informó este domingo que la Policía Nacional desplegó acciones de búsqueda, rescate, atención y seguridad en las zonas afectadas.

"Para esta emergencia se han movilizado más de 250 efectivos de las Unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina, Sanidad y otras unidades especializadas", detallaron en un comunicado.

El sismo dejó al menos cinco muertos en Junín, Perú.

Asimismo, 50 efectivos y 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios atendían la emergencia, en coordinación con la Policía Nacional. Se encuentran realizando labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Por su parte, el Ministerio de Salud detalló, en un comunicado, que se han reportado 21 heridos, de los cuales 11 fueron enviados al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, tres al Centro de Salud Chupaca y dos recibieron atención en el lugar, siendo dados de alta en ese momento. El ministerio dispuso la instalación de un Puesto Médico Avanzado, el despliegue de profesionales de psicología y el traslado del Hospital de Campaña de Junín para fortalecer la atención de la emergencia.

Las causas de la destrucción tras el sismo en Perú

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, señaló en el medio peruano RPP que el nivel de destrucción en Pumpunya se debe "en parte" a la precariedad de las viviendas.

"Cuando las construcciones son hechas con las normas, con la ingeniería, obviamente van a tener mejor resultado que cuando son construidas con material de la zona; lo que denominamos viviendas precarias, entre comillas, que son más fáciles de colapsar", comentó.

La iglesia Santiago León de Chongos Bajo, construida en el siglo XVI, ha sufrido daños estructurales. "La torre está un poco cuarteada, tiene rajaduras y parece que se ha inclinado un poco. Yo estaba en mi habitación, escuché un ruido y hubo unos revoques de la pared que se desconcharon", dijo el padre Henry Díaz.

Hasta el momento, el IGP ha contabilizado 12 réplicas, de las cuales las más importantes alcanzaron magnitudes de 3.7 y 3.4.