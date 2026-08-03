Inesperado: qué fue de la vida de Marcela "La Tigresa" Acuña, tras retirarse del boxeo La exdeportista sorprendió al hablar públicamente sobre los nuevos proyectos y la rutina diaria que encara en esta etapa lejos del alto rendimiento. Por Agregar C5N en









La exboxeadora contó que está realizando tras su retiro.

Tras haber anunciado su retiro definitivo del boxeo profesional, Marcela “La Tigresa” Acuña generó gran sorpresa al hacer público su nuevo presente. La multicampeona, de 49 años, confirmó que tomó la decisión de regresar a las aulas universitarias para retomar sus estudios en la carrera de Derecho. La novedad fue dada a conocer por la propia exdeportista en una distendida charla durante la emisión del ciclo Otro día perdido por la pantalla de eltrece.

Durante el intercambio con el conductor Mario Pergolini, la histórica pugilista hizo hincapié en la enorme estima que siempre le tuvo a la educación y a la preparación académica. De hecho, admitió que intentó inculcarles de forma constante ese mismo camino a sus hijos. “A mí me hubiese gustado que mis hijos estudien una carrera universitaria y que se dediquen a otra cosa. Pero, ¿viste? Es más fuerte que uno”, se sinceró al recordar sus deseos familiares.

La exboxeadora también resaltó que su inquietud por aprender la llevó a sumar diversas titulaciones a lo largo del tiempo, cumpliendo previamente el objetivo de formarse dentro de la comunicación. “Soy coaching deportivo, estudio abogacía, soy periodista deportiva”, detalló con un profundo orgullo al hacer un repaso por las distintas metas profesionales que fue alcanzando fuera de los cuadriláteros.

Frente a la consulta explícita del presentador sobre si efectivamente se encontraba cursando las materias de la carrera de Leyes en la actualidad, lo ratificó sin dudar. "Estoy estudiando Derecho, sí. Hay que prepararse, en la vida hay que prepararse. Ahora retomé la carrera. La dejé cuando fui concejal en Tres de Febrero“, precisó sobre el momento en que debió interrumpir sus estudios por su labor pública.

Qué fue de la vida de Marcela "La Tigresa" Acuña A lo largo de la conversación, la emblemática deportista dio detalles de sus días lejos de las sogas y admitió que optó por mantener una distancia preventiva del ambiente pugilístico para no ceder ante el deseo de retornar al alto rendimiento. “Desde que tomé la decisión de retirarme, no quiero volver a subirme arriba de un ring, porque si no me dan otra vez esas ganitas de volver”, reconoció con total franqueza sobre la estrategia que utiliza para cuidar su retiro.

La multicampeona rememoró que le puso un punto final a su extensa trayectoria profesional hace un año, cuando tenía 48 años, y remarcó que actualmente transita una faceta completamente distinta de su vida personal. “Ya uno tiene que pensar en las nietas, en ver qué hacemos”, bromeó al reflexionar sobre cómo cambiaron sus prioridades familiares con la llegada de las nuevas generaciones. Pese a ese rol en el plano afectivo, la exatleta aclaró entre risas que se encuentra muy lejos del molde clásico que suele asociarse a esa etapa de la vida. "Yo siempre digo que soy una abuela totalmente atípica. Yo no tejo escarpines, ni ando cocinando: hago crossfit, entrenamiento de pesas, le pego a la bolsa…“, concluyó con simpatía para graficar que mantiene intacta su pasión por la actividad física diaria.