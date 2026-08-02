Brasil: Lula da Silva oficializó su candidatura en las elecciones y buscará su cuarto mandato

El mandatario del país vecino lanzó su postulación en San Pablo de cara a los comicios y afrontará su séptima campaña presidencial. "Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente", marcó en alusión a Donald Trump.

El presidente de Brasil, Lula da Silva , oficializó su candidatura a la reelección de cara a los comicios que se llevarán adelante el 4 de octubre y buscará su cuarto mandato en el país vecino. La atención de la votación estará en la rivalidad con Flávio Bolsonaro , después de que el líder derechista e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro confirmara su postulación.

En un acto realizado en el Expo Center Norte de San Pablo, el presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva , confirmó la fórmula integrada por Lula y el actual vicepresidente, Gerardo Alckmin. Durante el evento, el jefe de Estado expuso su postura: "No quiero a un Lula pacifista. Quiero a un Lula duro , que haga lo que nosotros (Partido de los Trabajadores) no terminamos de hacer, porque ya nos ocupamos de lo básico".

En tal sentido, se diferenció de los otros dirigentes que se postularán en las elecciones. "Todo el mundo sabe que somos el único candidato que no tiene que mentir ni inventar nada en esta campaña. No tenemos que inventar nada que decirle al pueblo. Quienes lo han hecho pueden prometer más. Quienes no lo han hecho no tienen nada que prometer", aseveró.

En tanto, el presidente del país vecino, quien tiene 80 años, se refirió a su estado de salud: "Pelé solo jugó cuatro mundiales. Este es mi séptimo mundial y quiero el cuarto título. Quiero luchar contra la vejez, no andar arrastrando las piernas. Tengo la misma energía de cuando tenía 30 años".

Por otro lado, el mandatario brasileño prometió inversión en defensa y cargó contra su par de Estados Unidos, Donald Trump, aunque no lo mencionó. "Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra. Quiero estar preparado para que nadie se atreva a tomarnos por tontos. Por eso es importante saber que necesitamos invertir en la defensa", expresó.

Por lo pronto, la legislación brasileña establece que los presidentes pueden encadenar sólo dos mandatos consecutivos. Previo a imponerse sobre Jair Bolsonaro en los comicios de 2022, Lula había afirmado que sería su última campaña por su edad y debido a que el país vecino requería de una regeneración política, aunque tras asumir el 1° de enero de 2023, reconoció que podría ser candidato nuevamente. Se trata de la séptima campaña presidencial del líder del Partido de los Trabajadores.

En este marco, anunció que se tratará de su última candidatura presidencial: "No voy a tener oportunidad de disputar el 'penta' porque decidí que después de entregar Brasil perfectamente al pueblo brasileño, nos iremos de vacaciones para noviar unos veinte años más".

Elecciones en Brasil: las encuestas entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

El presidente Javier Milei desató el sábado una polémica diplomática con Brasil al viajar a San Pablo para apoyar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, cuestionar e insultar al actual mandatario Lula da Silva, aspirante a la reelección. En este marco, distintas consultoras realizaron sondeos de intención de voto de cara a los comicios presidenciales del 4 de octubre en el gigante sudamericano con una clara ventaja para el actual jefe de Estado.

Según la encuesta de Atlas Intel para Bloomberg News publicada el miércoles, Lula aventaja a Bolsonaro por 6 puntos porcentuales, 49% frente a 43%, en caso de una segunda vuelta. "Los resultados apenas variaron con respecto al mes anterior, a pesar de una semana tumultuosa para Bolsonaro que incluyó nuevos problemas legales, nuevas acusaciones de vínculos con el hombre en el centro de un importante escándalo bancario", explica el medio internacional.

En el caso de la encuesta de Nexus, encargada por la entidad financiera BTG Pactual, el actual presidente de Brasil aventajaría en una segunda vuelta a Bolsonaro por 4 puntos. (47% vs 43%), diferencia que se encuentra dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

El trabajo también refleja que líder del PT mantiene una ventaja más clara en primera vuelta: reúne un 42% de las intenciones de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, con 33%. Más atrás aparecen el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, con 6%; Renan Santos, con 5%, y el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, con 3%.

La tensión entre Lula da Silva y Donald Trump, marcada por los aranceles

El presidente de Brasil, Lula da Silva, cuestionó el paquete arancelario para las importaciones de productos de 60 países anunciado por su par de Estados Unidos, Donald Trump, lo que definió como "un error estratégico". Además, advirtió que afectarán las "cadenas de suministros".

En un artículo en el diario The Washington Post, Lula alertó sobre el impacto de la medida confirmada por Trump, que busca sancionar a los países que no implementaron controles suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso. "En el mediano plazo, estos aranceles interrumpirán cadenas de suministros que hoy se encuentran densamente integradas, y las empresas brasileñas sustituirán proveedores norteamericanos por otros socios", remarcó el mandatario brasileño.

"Esto dice mucho de la inconsistencia entre los intereses de Estados Unidos anunciados en su estrategia de seguridad nacional y las políticas que adopta en relación con el Hemisferio Occidental. América Latina y el Caribe no necesitan portaaviones rondando sus aguas ni castigos tarifarios. Lo que nos falta son socios confiables y predecibles", agregó en esta línea.

En tal sentido, se refirió a las consecuencias en los países afectados: "Dividir el mundo en zonas de influencia y emprender proyectos neocoloniales en busca de recursos estratégicos constituyen gestos anacrónicos y retrocesos".