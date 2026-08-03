Crisis migratoria en Ceuta: más de mil menores de edad deberán recibir asistencia tras la llegada masiva de migrantes

El gobierno de la ciudad autónoma atiende a 862 niños y adolescentes y prevé que la cifra pueda acercarse a mil. Las autoridades reclaman más recursos al Ejecutivo español y preparan nuevos espacios de alojamiento.

El Gobierno de Ceuta intenta ampliar de urgencia su capacidad de atención ante la llegada masiva de menores migrantes registrada el pasado jueves. Actualmente , la ciudad asiste a 862 niños y adolescentes , aunque las autoridades advierten que todavía podría haber algunos jóvenes en las calles y estiman que el número total podría crecer hasta alcanzar entre 1.000 y 1.100 menores .

Para hacer frente a la emergencia, las autoridades trabajan en la reorganización de los centros disponibles y en la puesta a punto de una construcción industrial y una nave que serán utilizadas como espacios de alojamiento. Mientras avanzan estas tareas, los menores permanecen distribuidos entre las instalaciones existentes, que se encuentran ampliamente superadas en su capacidad.

Los jóvenes que habían pasado las primeras horas en las inmediaciones de una nave acondicionada cerca de la frontera de El Tarajal ya fueron trasladados a otros espacios. Desde el Gobierno ceutí señalaron además que se realizan recorridas por distintos puntos de la ciudad para localizar a menores que todavía no hayan ingresado al sistema de atención.

La situación supone una fuerte presión para los servicios públicos locales. La capacidad ordinaria establecida para Ceuta es de apenas 29 plazas, por lo que la actual cantidad de menores alojados representa una ocupación cercana al 3.000%. El consejero de Presidencia y responsable del área de Menores, Alberto Gaitán, calificó el escenario como "inasumible" y pidió una respuesta rápida para aliviar la situación.

La ciudad también prevé iniciar nuevos trámites para trasladar a menores hacia distintos puntos de la península , una herramienta que comenzó a aplicarse a finales del año pasado y que permitió derivar a 655 jóvenes. Estos procedimientos se realizarán bajo el marco establecido por el Real Decreto Ley 2/2025, que modificó la normativa sobre infancia y migración.

El Gobierno de Ceuta sostiene que la presión sobre el sistema se viene incrementando desde mediados de julio, cuando la cantidad de menores atendidos rondaba los 200. Las autoridades aseguran que habían advertido previamente sobre el aumento de las entradas de niños y adolescentes, muchos de ellos mediante cruces a nado desde Marruecos.

Crisis migratoria en Ceuta: los antecedentes en 2021

La experiencia de la crisis migratoria de 2021, cuando entre 10.000 y 12.000 personas ingresaron de manera irregular a la ciudad, es utilizada como referencia para anticipar la evolución de la situación actual. Además, las autoridades señalan que algunos menores permanecen inicialmente en viviendas de familiares o conocidos y posteriormente recurren a los servicios públicos, por lo que la cifra podría continuar en aumento.

Ante este escenario, Ceuta reclama una mayor asistencia económica al Gobierno central. En julio se habían asignado 5,5 millones de euros para la atención de menores migrantes, dentro de un fondo de 35 millones destinado a las comunidades autónomas. El Ejecutivo local considera que los recursos otorgados deberán incrementarse de forma significativa para poder afrontar el crecimiento de la demanda.