Keiko Fujimori asumió como presidenta de Perú: "Recibimos un Estado debilitado por la corrupción"

La referente conservadora juró en su cargo durante una ceremonia en la que estuvo acompañada por Javier Milei y otros mandatarios de la región. "Trabajaré incansablemente por un país seguro, próspero y unido", prometió.

La flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori , asumió en su cargo durante una ceremonia en el Congreso acompañada por distintos mandatarios de la región y afirmó que su gestión apuntará a reforzar el "método, disciplina, trabajo y una ruta clara". Además, cargó contra los Gobiernos antecesores: "Recibimos un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos".

Fujimori asumió como mandataria en un contexto de inestabilidad política, debido a que Perú tuvo ocho presidentes en la última década y ninguno logró completar su mandato, reflejo de un sistema debilitado y en constante tensión. En este contexto, la referente conservadora expuso los ejes de su gestión: "Juro que defenderé esta tierra, la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la independencia de los poderes del Estado. Haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú. Velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos, en especial de los que han sido históricamente postergados".

"Respetando la libertad de culto, reconoceré la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral del Perú. Trabajaré incansablemente por un país seguro, próspero y unido" , agregó en esta línea.

En tanto, la flamante jefa de Estado se refirió a sus políticas sobre la seguridad: "Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno".

En tal sentido, hizo alusión al rol de las Fuerzas Armadas. "Durante los estados de emergencia, asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos" , afirmó.

A los 51 años, la hija del expresidente Alberto Fujimori logró al fin el sueño presidencial que se le había negado, por escaso margen, en las elecciones de 2011, 2016 y 2021. Obtuvo el triunfo en el balotaje como candidata de Fuerza Popular y se convirtió en la primera mujer elegida en las urnas para ocupar el Poder Ejecutivo.

Javier Milei se reunió con Keiko Fujimori en Perú

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con Fujimori en la previa de la ceremonia de asunción. "La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, para impulsar una mayor integración y reafirmar el compromiso de ambos países con una agenda de crecimiento y desarrollo", remarcó la Oficina de la Presidenta Electa en las redes sociales.

Además del jefe de Estado argentino, a la ceremonia también asistieron otros mandatarios de la región: José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Nasry Asfura, de Honduras; Daniel Noboa, de Ecuador; y Luis Abinader, de República Dominicana. En el Gobierno argentino evalúan que la coincidencia de todos ellos podría derivar en una foto conjunta que funcione como una señal política del avance de los sectores de derecha en América Latina.