Javier Milei fue nombrado Doctor Honoris Causa en Perú por "fortalecer la libertad económica y social"

La Universidad de San Martín de Porres, de gestión privada, distinguió al presidente argentino luego de que asistiera a la asunción de Keiko Fujimori. Lo acompañaron en su viaje el canciller y la secretaria general de la Presidencia.

Javier Milei fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres de Perú.

El presidente Javier Milei recibió este martes en Lima el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres por parte de las máximas autoridades de esa casa de estudios de Perú.

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Milei le deseó "un próspero mandato" a su par peruana, Keiko Fujimori , y destacó que " su victoria es otro indicio del avance inexorable de las ideas de la libertad en la región ". Además, el jefe de Estado destacó los aportes de la gestión libertaria: "el criterio de la moral como política de Estado" y su forma de "entender el crecimiento económico".

El reconocimiento le fue otorgado "en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social , así como con la modernización del Estado ", argumentaron en el establecimiento educativo. La ceremonia se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad.

Previamente, el jefe del Estado había asistido al acto de juramentación y toma de mando de Fujimori que tuvo lugar en el Congreso. El mandatario viajó a Lima con una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

El Presidente mantuvo un encuentro con la mandataria electa de Perú, en la previa de su asunción "para impulsar una mayor integración y reafirmar el compromiso de ambos países con una agenda de crecimiento y desarrollo" , según remarcó la Oficina de la Presidenta Electa en las redes sociales.

Fujimori sostuvo reuniones bilaterales con distintos presidentes que asistieron a su asunción y luego se sacó una selfie junto a Milei, Santiago Peña (Paraguay), José Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile) y Tito Asfura (Honduras). Al momento de la foto, la hermana de Milei se quedó firme a su lado y fue la única no presidenta en figurar allí.

Karina Milei presente cuando Javier Milei fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad San Martín de Porres de Perú.

Javier Milei preparará una cadena nacional cuando vuelva de Perú

Milei presentará en cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había adelantado el último domingo cuando compartió un posteo en redes donde anunció que será "un cambio que pondrá fin a 91 años de robo y dará lugar a un renacer de prosperidad". El anuncio será transmitido, en un mensaje previamente grabado, el jueves a las 20.

Entre los principales ejes planteados se encuentra la limitación a la entidad de la emisión monetaria, reforzar la independencia de BCRA y la eliminación de las Letras Intransferibles. El Presidente junto a su equipo económico participarán del mensaje grabado previamente desde el Salón Blanco.