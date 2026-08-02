Impactante video: mueren dos pilotos en un choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia El accidente ocurrió en Psatha, al oeste de Atenas, mientras las aeronaves participaban del operativo contra uno de los incendios forestales que afectan al país. Por Agregar C5N en









Impactante video: mueren dos pilotos en un choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia

Dos pilotos murieron este domingo tras la colisión de dos helicópteros que intervenían en las tareas de extinción de un incendio forestal en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, Grecia. El siniestro se produjo en medio de un operativo condicionado por los fuertes vientos y la intensidad de las llamas.

Las dos aeronaves habían partido cerca del mediodía desde el aeropuerto militar de Eleusis y llevaban dos tripulantes cada una. Según las imágenes difundidas por la televisión griega Mega, los helicópteros chocaron durante una maniobra y las aspas de una de las aeronaves impactaron contra la parte inferior de la otra. Poco después, uno de los aparatos se incendió y cayó al suelo.

El Cuerpo de Bomberos confirmó el accidente y desplegó equipos de emergencia para localizar a las tripulaciones. Dos de los ocupantes fueron encontrados con vida: el capitán de uno de los helicópteros no sufrió heridas, mientras que el copiloto presentó lesiones leves. Los otros dos pilotos fallecieron como consecuencia del impacto.

#ÚLTIMAHORA Dos helicópteros chocan mientras combatían un incendio en Grecia



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La situación también es complicada en el oeste del Ática, donde varios focos continúan activos y algunos permanecen fuera de control. Las llamas llegaron a zonas habitadas de Kryo Pigadi, en Vilia, mientras otros incendios se reactivaron en Agios Nektarios y avanzaron por el monte Pateras en dirección a áreas cercanas a Megara.