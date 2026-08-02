2 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Impactante video: mueren dos pilotos en un choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia

El accidente ocurrió en Psatha, al oeste de Atenas, mientras las aeronaves participaban del operativo contra uno de los incendios forestales que afectan al país.

Por
Impactante video: mueren dos pilotos en un choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia

Impactante video: mueren dos pilotos en un choque de helicópteros que combatían incendios en Grecia

Dos pilotos murieron este domingo tras la colisión de dos helicópteros que intervenían en las tareas de extinción de un incendio forestal en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, Grecia. El siniestro se produjo en medio de un operativo condicionado por los fuertes vientos y la intensidad de las llamas.

Irán negó un acuerdo con Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz y desmintió a Trump
Te puede interesar:

Irán negó un acuerdo con EEUU para reabrir el estrecho de Ormuz y desmintió a Trump

Las dos aeronaves habían partido cerca del mediodía desde el aeropuerto militar de Eleusis y llevaban dos tripulantes cada una. Según las imágenes difundidas por la televisión griega Mega, los helicópteros chocaron durante una maniobra y las aspas de una de las aeronaves impactaron contra la parte inferior de la otra. Poco después, uno de los aparatos se incendió y cayó al suelo.

El Cuerpo de Bomberos confirmó el accidente y desplegó equipos de emergencia para localizar a las tripulaciones. Dos de los ocupantes fueron encontrados con vida: el capitán de uno de los helicópteros no sufrió heridas, mientras que el copiloto presentó lesiones leves. Los otros dos pilotos fallecieron como consecuencia del impacto.

Grecia enfrenta una ola de incendios forestales

El accidente ocurrió mientras el país enfrenta varios focos de incendios de gran magnitud. En la isla de Cefalonia, un fuego iniciado durante la noche del sábado ya afectó cientos de hectáreas de vegetación y amenaza a distintas localidades.

La situación también es complicada en el oeste del Ática, donde varios focos continúan activos y algunos permanecen fuera de control. Las llamas llegaron a zonas habitadas de Kryo Pigadi, en Vilia, mientras otros incendios se reactivaron en Agios Nektarios y avanzaron por el monte Pateras en dirección a áreas cercanas a Megara.

Ante el avance del fuego, las autoridades dispusieron la evacuación de ocho localidades y de la zona industrial de Megara. Los trabajos de los equipos de emergencia se vieron dificultados por las condiciones meteorológicas, especialmente por los fuertes vientos, que obligaron a suspender durante varias horas la intervención de los medios aéreos.

Noticias relacionadas

Casi 300 personas viajaban en el ferry que se incendió en Indonesia.

Indonesia: al menos cinco muertos y 41 desaparecidos tras el incendio de un ferry

Crisis migratoria en Ceuta: pese a la cifra oficial, organismos de derechos humanos estiman cerca de 130 víctimas

Crisis migratoria en Ceuta: pese a la cifra oficial, organismos de derechos humanos estiman cerca de 130 víctimas

El Papa León XIV expresó su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y pidió soluciones de paz

El Papa León XIV expresó su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y pidió soluciones de paz

Milei y Lula, una relación en tensión.

¿La diplomacia todavía sirve? El contraste argentino frente al FMI y Brasil

La aeronave partió desde Pisco para realizar un sobrevuelo turístico sobre las Líneas de Nasca.

Tragedia en Perú: una avioneta con turistas se estrelló y dejó al menos 13 muertos

Impactantes imágenes ha dejado el terremoto en Italia.

Pánico en Nápoles tras un fuerte terremoto: decenas de heridos, cientos de evacuados y temor por nuevas réplicas

Rating Cero

La actriz posee un gran ambiente pensado para conservar en orden su colección de ropa y accesorios.

Así es el vestidor gigante que tiene Jennifer Aniston

Diana Lamas Hoy disfruta de una vida tranquila, enfocada en el cine, la naturaleza y una rutina lejos del ritmo de la televisión.

De figura en los 90 a perfil bajo: qué fue de la vida de la actriz Diana Lamas

Este fue el personaje de una exitosa película que casi rechaza Orlando Bloom.

Orlando Bloom estuvo a punto de rechazar este papel: lo terminó convirtiendo en una estrella

Tras la agresión, Alfa y MilkyDolly tuvieron un fuerte cruce de insultos.

Polémica en un reality español: acusan a un ex–Gran Hermano de agredir a una participante

Campanita, Hanssen, Juanic, Luana, Majluf y Sol,son los participantes que están en placa 

Momentos clave en Gran Hermano: quién será el próximo eliminado de la casa, según las encuestas

La conductora, fiel a su estilo, le preguntó a Evelyn Botto si se va a casar con Fede Bal.

Evelyn Botto sorprendió a Mirtha Legrand con su respuesta sobre su posible casamiento con Fede Bal

últimas noticias

Valentín Barco suma un capítulo en su carrera y ya es parte del plantel oficial del Chelsea. 

De la Ligue 1 a la Premier: Valentín Barco se sumó al Chelsea

Hace 50 minutos
Boca enfrenta a Newells en Rosario.

Boca pisa fuerte en Rosario, domina a Newell's y le gana 1-0 por el Clausura

Hace 54 minutos
Los  allanamientos se realizaron en Villa de María del Río Seco, y se extendieron hasta Santiago del Estero.

Córdoba: la desaparición de una adolescente destapó una red de explotación sexual

Hace 1 hora
La actriz posee un gran ambiente pensado para conservar en orden su colección de ropa y accesorios.

Así es el vestidor gigante que tiene Jennifer Aniston

Hace 1 hora
Un reconocido cocinero compartió una técnica sencilla que puede cambiar por completo el resultado de una de las recetas más elegidas durante el invierno.

Este es el mejor truco para hacer un guiso sabroso según un famoso cocinero

Hace 1 hora