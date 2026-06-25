25 de junio de 2026 Inicio
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Se cancelaron todos los vuelos entre Panamá y Venezuela tras los terremotos

Los destrozos generados por el sismo obligaron a cerrar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en Caracas. La presidenta Delcy Rodríguez aseguró que sufrió "graves daños a su infraestructura".

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El aeropuerto de Caracas sufrió daños en su infraestructura. 

El aeropuerto de Caracas sufrió daños en su infraestructura. 

Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: más de 164 muertos, casi mil heridos y 26.000 desaparecidos
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"Los techos del aeropuerto caían sobre la gente. Se fue la luz y todos tratábamos de salir para resguardarnos. Todo nos cayó encima", aseguró la periodista Gitanjali Suárez en diálogo con la Unión Radio en Caracas mientras se encontraba en el aeropuerto.

A raíz de esto, la aerolínea panameña Copa Airlines decidió canceló los vuelos a sus cuatro destinos en Venezuela. "Nuestra intención es reestablecer los vuelos a cada ciudad lo antes posible, una vez se confirmen las condiciones operativas necesarias para garantizar la seguridad de pasajeros, colaboradores y la comunidad aeroportuaria", aseguró la aerolínea.

Además aclararon a los pasajeros que "permitirá cambios de fecha y origen/destino, así como reembolsos, sin costo alguno bajo determinadas políticas y condiciones".

Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: más de 164 muertos, casi mil heridos y 26.000 desaparecidos

Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias de su historia reciente tras el devastador doble terremoto que sacudió al país el miércoles por la tarde. Los dos movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala, especialmente en el estado costero de La Guaira y en distintas zonas de Caracas.

Según el último informe oficial, al menos 164 personas murieron, 971 resultaron heridas y más de 26.000 permanecen desaparecidas mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros. Equipos de rescate venezolanos trabajan contrarreloj junto con brigadas internacionales que comenzaron a llegar al país para colaborar en la localización de sobrevivientes y la asistencia a los damnificados.

La magnitud del desastre llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a catalogar a La Guaira como zona de desastre. Organismos internacionales, gobiernos de la región y agencias de ayuda humanitaria activaron operativos especiales para asistir a la población afectada, mientras persiste el temor por nuevas réplicas y por el aumento de la cifra de víctimas a medida que avanzan los trabajos de remoción de escombros.

Seguí en esta cobertura minuto a minuto todas las novedades sobre los terremotos que sacudieron Venezuela: el operativo de rescate, el estado de los desaparecidos, la asistencia internacional, el impacto en las principales ciudades y las últimas actualizaciones oficiales.

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