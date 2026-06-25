Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela Un deportista argentino radicado en el país caribeño vive una pesadilla personal en medio de una catástrofe que ya dejó cientos de víctimas. Por Agregar C5N en









El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos. Redes sociales

Lucas Trejo, futbolista argentino de 38 años que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda desesperadamente luego de perder contacto con su esposa y sus dos hijos tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela. El edificio donde vivía su familia en Playa Grande, una de las zonas más afectadas, se derrumbó, y desde ese momento el jugador no sabe nada de sus seres queridos.

"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", escribió Trejo en sus historias de Instagram, junto a una foto familiar y los nombres de su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

El mensaje del futbolista se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios comenzaron a difundirlo con la esperanza de que alguien tenga información sobre el paradero de su familia. El caso de Trejo se suma a los de decenas de personas que recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de familiares desaparecidos luego del desastre.

Redes sociales Los devastadores números de los terremotos de Venezuela Dos sismos casi consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela, dejando un panorama de destrucción que las autoridades aún continúan evaluando. El primero ocurrió a las 18.04 hora local, con epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país. Casi un minuto después se registró el segundo, más potente, que según el Servicio Geológico de Estados Unidos fue el terremoto más fuerte que sacudió Venezuela desde 1900.

Una de las escenas dantescas que se vivieron en Caracas. AP/ Pedro Mattey La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó este jueves que el saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos, una cifra muy superior al balance inicial de 32 víctimas fatales. Las zonas más afectadas fueron Caracas y el estado costero de La Guaira, donde se registró el colapso de decenas de edificios. La mandataria declaró el estado de emergencia en todo el territorio y designó a La Guaira como "zona de desastre". "Estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", afirmó.

La magnitud del desastre dejó a miles de personas sin suministro de electricidad, agua y gas. El aeropuerto internacional de Maiquetía cerró por graves daños en su infraestructura, se suspendieron los servicios de subte y gas natural en Caracas, y las clases quedaron canceladas por varios días. La falta de señal de telefonía celular en partes del país agravó la angustia de las familias, en especial la de los más de 7,7 millones de venezolanos que emigraron y tenían dificultades para comunicarse con sus allegados dentro del país. Ante la magnitud de la tragedia, distintos países, entre ellos Argentina y Estados Unidos, ofrecieron asistencia humanitaria para colaborar en las tareas de emergencia y reconstrucción. En ese marco, un sitio web no oficial llamado Desaparecidos Terremoto Venezuela registraba más de 17.000 personas no localizadas al momento del primer relevamiento, con apenas 752 ubicadas hasta ese momento.