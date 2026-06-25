25 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Un deportista argentino radicado en el país caribeño vive una pesadilla personal en medio de una catástrofe que ya dejó cientos de víctimas.

Por
El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos.

El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos.

Redes sociales

Lucas Trejo, futbolista argentino de 38 años que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda desesperadamente luego de perder contacto con su esposa y sus dos hijos tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela. El edificio donde vivía su familia en Playa Grande, una de las zonas más afectadas, se derrumbó, y desde ese momento el jugador no sabe nada de sus seres queridos.

Brilló en el futbol de su ciudad e hizo historia en el automovilismo ¿Quién es?
Te puede interesar:

Jugó al fútbol pero una pelota lo hizo cambiar de deporte y se volvió una leyenda argentina: quién es

"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", escribió Trejo en sus historias de Instagram, junto a una foto familiar y los nombres de su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

El mensaje del futbolista se viralizó rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios comenzaron a difundirlo con la esperanza de que alguien tenga información sobre el paradero de su familia. El caso de Trejo se suma a los de decenas de personas que recurrieron a las redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de familiares desaparecidos luego del desastre.

Los devastadores números de los terremotos de Venezuela

Dos sismos casi consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela, dejando un panorama de destrucción que las autoridades aún continúan evaluando. El primero ocurrió a las 18.04 hora local, con epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país. Casi un minuto después se registró el segundo, más potente, que según el Servicio Geológico de Estados Unidos fue el terremoto más fuerte que sacudió Venezuela desde 1900.

Una de las escenas dantescas que se vivieron en Caracas.

Una de las escenas dantescas que se vivieron en Caracas.

La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó este jueves que el saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos, una cifra muy superior al balance inicial de 32 víctimas fatales. Las zonas más afectadas fueron Caracas y el estado costero de La Guaira, donde se registró el colapso de decenas de edificios. La mandataria declaró el estado de emergencia en todo el territorio y designó a La Guaira como "zona de desastre". "Estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", afirmó.

La magnitud del desastre dejó a miles de personas sin suministro de electricidad, agua y gas. El aeropuerto internacional de Maiquetía cerró por graves daños en su infraestructura, se suspendieron los servicios de subte y gas natural en Caracas, y las clases quedaron canceladas por varios días. La falta de señal de telefonía celular en partes del país agravó la angustia de las familias, en especial la de los más de 7,7 millones de venezolanos que emigraron y tenían dificultades para comunicarse con sus allegados dentro del país.

Ante la magnitud de la tragedia, distintos países, entre ellos Argentina y Estados Unidos, ofrecieron asistencia humanitaria para colaborar en las tareas de emergencia y reconstrucción. En ese marco, un sitio web no oficial llamado Desaparecidos Terremoto Venezuela registraba más de 17.000 personas no localizadas al momento del primer relevamiento, con apenas 752 ubicadas hasta ese momento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Indignación mundial por la falsa desaparición de la camiseta de Casillas: acusan al museo de armar un show publicitario

Indignación mundial por la falsa desaparición de la camiseta de Iker Casillas: acusan al museo de armar un show publicitario

Los seleccionados de Túnez, Haití, Jordania y Turquía quedaron afuera del mundial 2026. 

Mundial 2026: cuáles son las selecciones eliminadas en la fase de grupos

Ecuador y Paraguay, a todo o nada en el Mundial 2026.

Los partidos de este jueves: Ecuador y Paraguay se juegan la clasificación a los 16avos

Rodolfo Arruabarrena, nuevo DT de Boca.

Se confirmó cuándo debutará el Vasco Arruabarrena como DT de Boca

¿Que unión hay entre Escocia e Inglaterra?

Dos del Mundial 2026: cuál es la relación entre Escocia, Inglaterra y el Reino Unido

Wanda Nara aseguró que habló con el habló con Di Carlo para la llegada de Icardi a River.

River busca un goleador: llamó a Beltrán, consultó por Icardi y espera la respuesta de Borré

Rating Cero

Compañeros, oyentes y figuras políticas se sumaron a las condolencias en las redes sociales.

Impactante noticia: murió un querido periodista tras trabajar casi 30 años en un famoso canal

Los cambios físicos de Rodrigo De Paul.

Antes y después: así fue la increíble transformación de Rodrigo De Paul

el conflicto entre la actriz y la plataforma de streaming continúa sumando capítulos y en las últimas horas se filtró el pedido de Florencia Peña a LUZU TV para no llegar a las vías legales.

Siguen las conversaciones: se filtró el pedido de Florencia Peña a Luzu TV para no llegar a la Justicia

Se trata de Emiliano Rendon, tenía 25 años. 

Profundo dolor: murió de forma inesperada el nieto de una reconocida actriz de telenovelas

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex.

Nueva pareja: con quién inició una relación Adabel Guerrero y qué dijo sobre su ex

Bizarrap y Myke Towers lanzaron su colaboración. 
play

Bizarrap estrenó su primera Music Session de 2026 con Myke Towers y la aparición de Colapinto

últimas noticias

Esteban Bullrich renunció al PRO.

Esteban Bullrich renunció al PRO, cuestionó el blindaje a Adorni y apuntó contra Macri

Hace 7 minutos
El saldo asciende a al menos 164 muertos y más de 971 heridos.

Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Hace 21 minutos
play

Mayans apuntó contra los senadores que no dieron quorum: "Tienen vergüenza de presentarse"

Hace 22 minutos
Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza a gran parte de Estados Unidos

Qué es el Big One, el megaterremoto que amenaza con destruir gran parte de EEUU

Hace 29 minutos
El cuerpo de Natalia Villalba apareció dentro de una valija. 

Conmoción y misterio: encontraron muerta a una influencer dentro de una maleta

Hace 48 minutos