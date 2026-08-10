10 de agosto de 2026 Inicio
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Shakira, Maluma y Carlos Vives se solidarizaron por el terremoto en Colombia: "Sabemos unirnos"

Los artistas publicaron emotivos mensajes luego del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a tres ciudades del país y por el cual murieron al menos un centenar de personas.

Por
Shakira

Shakira, Maluma y Carlos Vives.

Los cantantes Carlos Vives, Shakira y Maluma se solidarizaron con la población de Colombia después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a tres ciudades de ese país.

La artista colombiana recreó su meme y fue furor.
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