Los cantantes Carlos Vives, Shakira y Maluma se solidarizaron con la población de Colombia después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a tres ciudades de ese país.
Los artistas publicaron emotivos mensajes luego del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a tres ciudades del país y por el cual murieron al menos un centenar de personas.
Los cantantes Carlos Vives, Shakira y Maluma se solidarizaron con la población de Colombia después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó a tres ciudades de ese país.
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