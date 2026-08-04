Terremotos en Venezuela: ascendió a 6.125 la cifra de muertos El nuevo balance difundido por el Parlamento venezolano también informó que más de 6.400 personas fueron rescatadas y que casi 61.000 recibieron atención médica. Además, continúa el plan de reconstrucción de viviendas e infraestructura. Por Agregar C5N en









Terremotos en Venezuela: ascendió a 6.125 la cifra de muertos

La cantidad de personas fallecidas como consecuencia del doble terremoto que golpeó a Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 6.125, de acuerdo con el último reporte difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El funcionario publicó el balance actualizado a través de su canal de Telegram. Según el informe, 6.462 personas fueron rescatadas tras los movimientos sísmicos, mientras que 60.992 recibieron asistencia en distintos centros de salud.

Proyecto de urbanización tras los terremotos en Venezuela En paralelo, el Gobierno venezolano avanza con un programa de reconstrucción destinado a las familias damnificadas. Hasta el momento fueron entregadas 287 viviendas y el plan oficial prevé alcanzar las 4.000 unidades habitacionales antes de diciembre. La meta es llegar a 10.000 viviendas construidas o entregadas para 2027.

El proyecto de urbanización contempla además la recuperación y construcción de espacios destinados a la educación, el deporte, el comercio y el esparcimiento, como parte de la respuesta estatal ante los daños provocados por los terremotos.

Las autoridades también relevaron 43.679 edificaciones mediante el sistema denominado "semáforo", utilizado para determinar las condiciones de habitabilidad de las estructuras afectadas.

De acuerdo con esta clasificación, los inmuebles identificados con color verde pueden ser habitados, mientras que aquellos señalados con amarillo tienen restricciones de acceso. En tanto, los que recibieron la etiqueta roja son considerados de alto riesgo y, en algunos casos, podrían ser demolidos. Sobre un total de 41.624 viviendas afectadas, el relevamiento oficial determinó que 25.325 se encuentran en condiciones habitables. Otras 9.866 tienen el ingreso restringido y 6.433 fueron catalogadas como estructuras de alto riesgo.