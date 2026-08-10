10 de agosto de 2026 Inicio
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Terremoto en Colombia: colapsaron al menos 30 edificios en Cali y buscan sobrevivientes

El alcalde Alejandro Eder se refirió a las construcciones dañadas en la ciudad por el sismo y confirmó que desplegaron varios operativos. "Le pedimos a la ciudadanía no salir a las calles salvo si es estrictamente necesario", expresó.

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Colombia sufrió un devastador terremoto.

Colombia sufrió un devastador terremoto.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que ya se registraron al menos 30 edificios colapsados en la ciudad colombiana por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, por el cual las autoridades desplegaron un amplio operativo para rescatar a las víctimas en medio de los escombros.

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En diálogo con Noticias Caracol, Eder se refirió a las construcciones dañadas por el sismo y al despliegue del personal de rescate: "Tenemos 30 edificios colapsados y seguimos en evaluación. Los edificios son de distintas magnitudes, hay desde casas hasta edificios de apartamientos. Actualmente tenemos operaciones de rescate en 10 de los 30 edificios y pedimos formalmente el apoyo de seis equipos al Gobierno nacional".

En tal sentido, detalló la situación de un hospital afectado: "Ya tenemos desplegados 16 equipos de análisis tratando de ubicar las estructuras que puedan tener a personas atrapadas. Tenemos 10 hospitales afectados que tuvieron que ser evacuados, entre ellos el Universitario del Valle que colapsó parcialmente la parte de atrás del hospital. Estamos trabajando para reubicar a los pacientes a otro centro médico".

En tanto, solicitó que la población permanezca en sus casas. "Ordené levantar la medida de pico y placa para que las personas puedan desplazarse si es necesario, pero le pedimos a la ciudadanía no salir a las calles salvo si es estrictamente necesario", expresó.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano, el evento se registró a las 7:34 y alcanzó su punto máximo en la localidad de San José del Palmar. El sismo se sintió específicamente en Cali, Bogotá y Medellín, causando daños significativos en la provincia del Chocó, en la costa del Pacífico, informó el gobernador en la red social X.

En el lugar trabajaban diferentes equipos de emergencia para rescatar a personas que puedan estar debajo de los escombros. Apenas pasadas, unas horas del sismo, en la localidad colombiana de Pereira se reportaron los primeros muertos.

En la capital del país, el movimiento se sintió con fuerza, sonaron las alarmas y en muchos edificios la gente evacuó a la calle como medida de prevención. El epicentro del temblor, a una profundidad de 93,7 kilómetros, se ubicó inicialmente a 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste.

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia generó daños en distintas zonas del país y obligó al presidente Abelardo de la Espriella a suspender su agenda en Bogotá para concentrarse en la emergencia. El epicentro fue localizado en San José del Palmar y el movimiento se sintió con intensidad en Cali, Bogotá, Medellín y otros seis departamentos.

El sismo provocó daños en edificios y dejó personas heridas. Las autoridades continúan con los operativos de evaluación y asistencia. El alcalde del municipio de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó al menos 18 muertes.

Especialistas colombianos señalaron que se trata del terremoto más fuerte registrado en el país desde 1979, por lo que se activaron los protocolos de emergencia para determinar la magnitud de los daños y asistir a las poblaciones afectadas.

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