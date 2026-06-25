Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: más de 188 muertos, 1.520 heridos y reportes hablan de 38.000 desaparecidos

El gobierno de Venezuela confirmó 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó en conferencia de prensa 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas tras el doble terremoto de este miércoles. El funcionario también indicó que 2.927 familias perdieron sus hogares.
"Estamos en una carrera contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría", apuntó el hermano de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y aseguró que las cifras se actualizarán con el correr de las horas.
Jorge Rodríguez también afirmó que la mandataria llegó a La Guaira para coordinar las tareas de asistencia y evaluar de primera mano el impacto del desastre. Esta ciudad costera fue declarada zona de desastre natural tras el colapso de numerosos edificios y los graves daños ocasionados por los sismos.