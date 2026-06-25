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Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: más de 188 muertos, 1.520 heridos y reportes hablan de 38.000 desaparecidos

Dos terremotos de gran magnitud sacudieron Venezuela y provocaron una tragedia sin precedentes en el país.

- 25 de junio 2026 - 15:38
Terremotos en Venezuela

Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: más de 164 muertos, casi mil heridos y 26.000 desaparecidos

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Venezuela atraviesa una de las mayores tragedias de su historia reciente tras el devastador doble terremoto que sacudió al país el miércoles por la tarde. Los dos movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y separados por apenas 39 segundos, provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura estratégica y una emergencia humanitaria de gran escala, especialmente en el estado costero de La Guaira y en distintas zonas de Caracas.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó en conferencia de prensa al menos 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas, mientras que la iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela reportó que más de 38.000 permanecen desaparecidas. Equipos de rescate venezolanos trabajan contrarreloj entre escombros junto con brigadas internacionales que comenzaron a llegar al país para colaborar en la localización de sobrevivientes y la asistencia a los damnificados.

La magnitud del desastre llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a catalogar a La Guaira como zona de desastre. Organismos internacionales, gobiernos de la región y agencias de ayuda humanitaria activaron operativos especiales para asistir a la población afectada, mientras persiste el temor por nuevas réplicas y por el aumento de la cifra de víctimas a medida que avanzan los trabajos de remoción de escombros.

Seguí en esta cobertura minuto a minuto todas las novedades sobre los terremotos que sacudieron Venezuela: el operativo de rescate, el estado de los desaparecidos, la asistencia internacional, el impacto en las principales ciudades y las últimas actualizaciones oficiales.

El gobierno de Venezuela confirmó 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó en conferencia de prensa 188 personas muertas, 1.520 heridas y 157 desaparecidas tras el doble terremoto de este miércoles. El funcionario también indicó que 2.927 familias perdieron sus hogares.

"Estamos en una carrera contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría", apuntó el hermano de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y aseguró que las cifras se actualizarán con el correr de las horas.

Jorge Rodríguez también afirmó que la mandataria llegó a La Guaira para coordinar las tareas de asistencia y evaluar de primera mano el impacto del desastre. Esta ciudad costera fue declarada zona de desastre natural tras el colapso de numerosos edificios y los graves daños ocasionados por los sismos.

Delcy Rodr&iacute;guez y Jorge Rodr&iacute;guez. Foto de archivo.

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. Foto de archivo.

Se cancelaron todos los vuelos entre Panamá y Venezuela tras los terremotos

Tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 en Venezuela, la aerolínea Copa Airlines canceló todos los vuelos entre Panamá y Venezuela. El aeropuerto Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en Caracas sufrió graves daños en la infraestructura.

"Los techos del aeropuerto caían sobre la gente. Se fue la luz y todos tratábamos de salir para resguardarnos. Todo nos cayó encima", aseguró la periodista Gitanjali Suárez en diálogo con la Unión Radio en Caracas mientras se encontraba en el aeropuerto.

A raíz de esto, la aerolínea panameña Copa Airlines decidió canceló los vuelos a sus cuatro destinos en Venezuela. "Nuestra intención es reestablecer los vuelos a cada ciudad lo antes posible, una vez se confirmen las condiciones operativas necesarias para garantizar la seguridad de pasajeros, colaboradores y la comunidad aeroportuaria", aseguró la aerolínea.

Además aclararon a los pasajeros que "permitirá cambios de fecha y origen/destino, así como reembolsos, sin costo alguno bajo determinadas políticas y condiciones".

La iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela reportó casi 40.000 personas desaparecidas

La página web www.desaparecidosterremotovenezuela.com, creada por venezolanos dentro y fuera del país para respaldar la búsqueda de compatriotas tras los terremotos, reportó 41.115 personas desaparecidas, 38.122 continúan sin reunirse con sus familias y 2.993 fueron encontradas.

"Nuestro único objetivo es facilitar la recopilación y organización de información que pueda contribuir a su localización", explicaron en el sitio web donde cada familia tiene la facilidad de subir la búsqueda que necesite de forma autogestionada. Desaparecidos terremoto Venezuela se define como una herramienta "ciudadana y no partidista".

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El CAF donó u$s300.000 para colaborar con la ayuda humanitaria y el Papa envió 100.000 euros

El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció una donación de u$s300.000 para colaborar con las tareas de ayuda humanitaria y atender la emergencia generada por el terremoto que afectó a Venezuela. El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, adelantó que también podrán a disposición apoyo técnico para contribuir a los esfuerzos de atención, recuperación y reconstrucción.

El papa León XIV dispuso una ayuda económica de 100.000 euros para asistir a las personas damnificadas por los terremotos en Caracas tras contactarse con el nuncio apostólico en Venezuela, Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, Raúl Biord Castillo. El aporte será canalizado a través de la Iglesia local.

El dramático momento de un futbolista argentino en Venezuela tras el terremoto: busca a su esposa e hijos

En medio de los terremotos que se sintieron en Venezuela de magnitud 7,2 y 7,5, un jugador argentino está atravesando un momento de desesperación: Lucas Trejo pidió ayuda para encontrar a familia, de quienes perdió el contacto desde que ocurrieron los sismos.

El defensor de 38 años, que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, recurrió a sus redes sociales para contar la dramática situación en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el desastre y lugar donde se encontraban su esposa e hijos.

Según explicó, el edificio donde vivían se derrumbó a causa del terremoto y, hasta el momento, no logró establecer ningún tipo de contacto con ellos. “Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por su alguien los vio”, escribió. Al mismo tiempo, al no tener contacto con ellos, expresó no estar seguro que se encuentren en dicho lugar.

“Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, volvió a solicitar y detalló junto a una foto donde se los ve a todos: “Necesitamos su ayuda, tenemos estos amigos sin saber de ellos en La Guaira”.

Las personas desaparecidas son Yani Maranella, su esposa, y Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, los dos pequeños hijos de la pareja.

El relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Una de las peores noches"

Venezuela vivió una de las peores catástrofes naturales de su historia, luego de que dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieran al país y deje el saldo de, al menos, 164 muertos y miles de heridos. En este marco, una sobreviviente relató en C5N los los dramáticos momentos vividos después del sismo que tuvo como epicentro la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas.

"Fue una de las peores noches que pasamos con mi familia. En estos momentos no estamos en mi casa porque no podemos pasar hasta que protección civil no vaya a hacer una evaluación de los edificios. Si bien no se desplomó como otros lugares, sí quedó muy afectado por dentro. No tenía comunicación hasta hace un rato que logré tener señal y datos móviles en el celular”, señaló en un primer momento la periodista Aymara Alonso en comunicación con el conductor Juan Amorín en el programa Mañanas Argentinas.

Tras calificar lo sucedido como "tremendo", la joven recordó que "Venezuela no vivía esto desde 1967" y llamó a la unidad del pueblo en momentos tan duros para el país, a la vez de agradecer todas las muestras de apoyo brindadas desde distintos estados gubernamentales.

“Mi familia y yo pasamos la noche en la calle, una tienda nos dio refugio para no mojarnos del rocío matinal y estuvimos hasta las 6 de la mañana que empezamos a movilizarnos. Lo que me estoy enterando leyendo las redes es que el llamado de las autoridades es que en cualquier momento puede haber réplicas igual o más fuertes”, advirtió Aymara.

Las imágenes más impactantes del terremoto en Venezuela, que dejó más de un centenar de muertos

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"Fue una de las peores noches que pasamos con mi familia. En estos momentos no estamos en mi casa porque no podemos pasar hasta que protección civil no vaya a hacer una evaluación de los edificios. Si bien no se desplomó como otros lugares, sí quedó muy afectado por dentro. No tenía comunicación hasta hace un rato que logré tener señal y datos móviles en el celular”, señaló en un primer momento la periodista Aymara Alonso en comunicación con el conductor Juan Amorín en el programa Mañanas Argentinas.

Tras calificar lo sucedido como "tremendo", la joven recordó que "Venezuela no vivía esto desde 1967" y llamó a la unidad del pueblo en momentos tan duros para el país, a la vez de agradecer todas las muestras de apoyo brindadas desde distintos estados gubernamentales.

“Mi familia y yo pasamos la noche en la calle, una tienda nos dio refugio para no mojarnos del rocío matinal y estuvimos hasta las 6 de la mañana que empezamos a movilizarnos. Lo que me estoy enterando leyendo las redes es que el llamado de las autoridades es que en cualquier momento puede haber réplicas igual o más fuertes”, advirtió Aymara.

Fallas activas y energía acumulada: la explicación geológica detrás de los sismos en Venezuela

El geólogo Víctor Ramos explicó en C5N que los dos terremotos que sacudieron a Venezuela este miércoles, que dejaron como saldo al menos 164 muertos y casi mil heridos, responden a la activación de un sistema de fallas de gran extensión que atraviesa el norte del país.

Ramos explicó que no se trata de eventos aislados, sino de la liberación de energía en una zona altamente inestable lo que provocó dos sismos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5 ocurrido apenas 39 segundos después. En ese sentido, comparó la magnitud del fenómeno con el terremoto de Caucete, en San Juan, destacando que se trata de niveles de energía equivalentes, aunque en este caso fueron “uno detrás del otro” y sobre estructuras geológicas interconectadas.

El especialista señaló como protagonistas a la Falla de Boconó y la Falla de San Sebastián, dos de los sistemas tectónicos más importantes de la región. Esta última, subrayó, tiene particular relevancia porque atraviesa zonas cercanas a Caracas. El segmento que se habría activado se ubica a unos 200 kilómetros de la capital, aunque el impacto se sintió en un amplio corredor urbano del centro-norte venezolano.

“El movimiento se dio en una zona muy extensa y con muchas ciudades involucradas”, fue la idea central que remarcó Ramos al analizar los mapas de impacto, donde aparecen localidades como Puerto Cabello dentro del área de actividad sísmica.

Edmundo González Urrutia pidió "ayuda humanitaria de emergencia" a la comunidad internacional "sin intermediarios"

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia pidió a la comunidad internacional "ayuda humanitaria de emergencia" que pueda llegar "sin condicionamientos y sin intermediarios" a los miles de afectados por los dos terremotos que han afectado Venezuela.

"Me dirijo a la comunidad internacional con urgencia. Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas. Necesita equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico. El mundo debe saber que esa ayuda debe llegar sin condicionamientos ni intermediario que la utilicen como instrumentos de control", pidió González Urrutia en X.

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