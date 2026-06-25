Terremotos en Venezuela, minuto a minuto: más de 188 muertos, 1.520 heridos y reportes hablan de 38.000 desaparecidos

El relato en primera persona de los terremotos en Venezuela: "Una de las peores noches"

Venezuela vivió una de las peores catástrofes naturales de su historia, luego de que dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieran al país y deje el saldo de, al menos, 164 muertos y miles de heridos. En este marco, una sobreviviente relató en C5N los los dramáticos momentos vividos después del sismo que tuvo como epicentro la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 200 kilómetros de Caracas.

"Fue una de las peores noches que pasamos con mi familia. En estos momentos no estamos en mi casa porque no podemos pasar hasta que protección civil no vaya a hacer una evaluación de los edificios. Si bien no se desplomó como otros lugares, sí quedó muy afectado por dentro. No tenía comunicación hasta hace un rato que logré tener señal y datos móviles en el celular”, señaló en un primer momento la periodista Aymara Alonso en comunicación con el conductor Juan Amorín en el programa Mañanas Argentinas.

Tras calificar lo sucedido como "tremendo", la joven recordó que "Venezuela no vivía esto desde 1967" y llamó a la unidad del pueblo en momentos tan duros para el país, a la vez de agradecer todas las muestras de apoyo brindadas desde distintos estados gubernamentales.

“Mi familia y yo pasamos la noche en la calle, una tienda nos dio refugio para no mojarnos del rocío matinal y estuvimos hasta las 6 de la mañana que empezamos a movilizarnos. Lo que me estoy enterando leyendo las redes es que el llamado de las autoridades es que en cualquier momento puede haber réplicas igual o más fuertes”, advirtió Aymara.