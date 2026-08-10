10 de agosto de 2026 Inicio
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El mensaje de Abelardo de la Espriella tras el terremoto en Colombia: "El Estado está presente y actuando"

El presidente, quien asumió el mando del país el pasado viernes -y en cuya ceremonia estuvo presente Javier Milei-, detalló las primeras medidas que está llevando a cabo la nación luego del sismo de 7,4 en la escala de Richter que tuvo como epicentro el departamento de Chocó, pero que se sintió en Bogotá, Medellín y Cali.

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El mensaje de Abelardo de la Espriella tras el terremoto en Colombia: El Estado está presente y actuando
X: @ABDELAESPRIELLA

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes a Colombia generó daños en distintas zonas del país y obligó al presidente Abelardo de la Espriella a suspender su agenda en Bogotá para concentrarse en la emergencia. El epicentro fue localizado en San José del Palmar y el movimiento se sintió con intensidad en Cali, Bogotá, Medellín y otros seis departamentos.

Cali, una de las zonas más afectadas.
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El sismo provocó daños en edificios y dejó personas heridas. Las autoridades continúan con los operativos de evaluación y asistencia. El alcalde del municipio de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó al menos 18 muertes.

Especialistas colombianos señalaron que se trata del terremoto más fuerte registrado en el país desde 1979, por lo que se activaron los protocolos de emergencia para determinar la magnitud de los daños y asistir a las poblaciones afectadas.

Abelardo de la Espriella anunció que encabezará los operativos para atender a las personas damnificadas

El flamante presidente colombiano informó a través de un video publicado en Instagram que decidió interrumpir las actividades que tenía previstas en la capital para ponerse al frente de la respuesta oficial.

“En este momento me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano”, expresó.

De la Espriella también anunció la convocatoria de un Puesto de Mando Unificado en las oficinas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se reunirá con funcionarios de su gobierno para definir las medidas a implementar.

“Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarles soluciones a nuestra gente en el Eje Cafetero y otras personas del país que han sido afectadas”, afirmó.

El mandatario buscó transmitir tranquilidad a las personas damnificadas y aseguró que el Gobierno permanecerá al frente de la emergencia. “No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles”, sostuvo.

Al finalizar el mensaje, De la Espriella cerró con una consigna dirigida a la población colombiana: “Firmes por la patria”.

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