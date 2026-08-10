Supertifón en China: evacuan a 1,6 millones de personas y cancelan más de 1.000 vuelos El supertifón tocó tierra en la provincia de Zhejiang con vientos de hasta 140 km/h. Las autoridades mantienen la máxima alerta por lluvias torrenciales, inundaciones y posibles deslizamientos. Por Agregar C5N en









Supertifón en China: evacuan a 1,6 millones de personas y cancelan más de 1.000 vuelos

El supertifón Dolphin golpeó este domingo la costa oriental de China y obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de emergencia. El fenómeno tocó tierra después de las 17 en la zona de Yuhuan, entre las ciudades de Wenzhou y Wenling, en la provincia de Zhejiang, donde se ordenó la evacuación de alrededor de 1,6 millones de personas.

El Centro Meteorológico Nacional (CMN) había activado la máxima alerta ante el avance del ciclón, que al momento de tocar tierra presentaba vientos sostenidos de hasta 42 metros por segundo, equivalentes a unos 140 kilómetros por hora.

La llegada de Dolphin también provocó fuertes alteraciones en el transporte. Más de 1.000 vuelos fueron cancelados y se interrumpieron distintos servicios ferroviarios y de ferry. En Zhejiang, las autoridades dispusieron además la suspensión de clases, actividades al aire libre y parte de las tareas productivas.

Tras azotar Taiwán con lluvias torrenciales, vientos violentos y la cancelación de más de 180 vuelos, el tifón Dolphin tocó tierra en la costa oriental de China.



El potente fenómeno meteorológico ingresó por la provincia de Zhejiang con ráfagas superiores a los 150 km/h,… pic.twitter.com/xyT0hLa4fi — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) August 9, 2026 Shanghái, entre las zonas más afectadas La ciudad de Shanghái sufrió fuertes ráfagas y acumulación de agua en distintos sectores. Las autoridades prepararon el traslado de unos 103.000 habitantes hacia cientos de refugios temporales y suspendieron cerca del 80% de los vuelos en sus dos principales aeropuertos internacionales durante parte de la jornada.

También se aplicaron restricciones en el servicio de subterráneos debido a las condiciones meteorológicas. En otras ciudades de la región, como Hangzhou, Ningbo y Lishui, hubo cancelaciones de vuelos y modificaciones en los servicios de transporte.

Alerta por lluvias e inundaciones El CMN anticipó precipitaciones de entre 250 y 500 milímetros en sectores del centro y este de Zhejiang durante el avance del sistema. Las alertas por lluvias y vientos se extendieron además a Jiangxi, Anhui, Jiangsu y la desembocadura del río Yangtsé. Las autoridades mantienen especial vigilancia sobre las zonas expuestas a inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. El organismo meteorológico advirtió, además, que los efectos de Dolphin podrían extenderse hacia otras regiones del país durante los próximos días. Incluso Beijing podría registrar lluvias como consecuencia de la evolución del sistema.