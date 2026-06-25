25 de junio de 2026 Inicio
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La reacción de Catherine Fulop a los devastadores terremotos en Venezuela: "Oren"

La actriz, radicada en Argentina desde hace más de 30 años, expresó su preocupación y puso a disposición sus redes sociales para aportar información o ayuda sobre desaparecidos y nuevas emergencias. "¡Hoy, más unidos que nunca!", escribió.

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Las réplicas de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudió a Caracas y alrededores la noche del miércoles, dejando un saldo de 164 muertos y casi 1000 personas heridas. Los temblores, catalogados como los más fuertes registrados en el país en más de un siglo, provocaron el colapso de decenas de edificios y daños severos en la infraestructura nacional.

Tras ello, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia e afirmó que se están realizando labores arduas de rescate para salvar vidas. Asimismo, la mandataria instó a la población a mantener la calma y a reportar incidentes a través de la aplicación del gobierno, dado que se teme que el número de muertos sea mucho mayor.

En esa línea, la actriz radicada en Argentina desde hace más de 30 años no tardó en expresar su tristeza por lo ocurrido en su país natal. “Oremos por Venezuela”, publicó en sus historias de Instagram adjuntado varios videos donde se ven los destrozos en su país.

Además, en su feed publicó una serie de recomendaciones para los ciudadanos más importantes para proteger la vida de todos y “proteger a la comunidad”. “Operación todos con Venezuela. ¡Hoy, más unidos que nunca! Nuestro acompañamiento y oraciones están con cada familia venezolano en estas horas”, escribió y agregó: “Si estás en una zona afectada por el terremoto, estas son las recomendaciones”.

Entre algunos detalló alejarse de las estructuras dañadas, confirmar que los familiares y vecinos están bien, usar zapatos cerrados, organizar una rápida de la comunidad, entre otras cuestiones.

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Catherine Fulop difundió los medios que pueden utilizar los venezolanos en el exterior para contactar a sus familiares

En una publicación con colaboración la cuenta de Alianza por Venezuela, Catherine Fulop difundió los medios de contactos para que los venezolanos que viven en el exterior puedan tener información de sus familiares. “Acá estamos mi gente, mis redes al serví de esta emergencia”, respondió.

“¿Necesitas saber cómo están tus familiares o seres queridos en Venezuela? Queremos ayudarte a conectar con ellos”, se lee en el post y detallan:

  • Completa este formulario en las bio o en historias indicando desde qué país te encuentras y con quién deseas contactar: https://forms.gle/fpuyPxr8yBWMxpNq8
  • Un voluntario en Venezuela o en el exterior intentará comunicarse con la persona que buscas.
  • Cuando logremos establecer el contacto, te enviaremos una actualización por correo electrónico o mensaje.

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