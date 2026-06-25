La reacción de Catherine Fulop a los devastadores terremotos en Venezuela: "Oren" La actriz, radicada en Argentina desde hace más de 30 años, expresó su preocupación y puso a disposición sus redes sociales para aportar información o ayuda sobre desaparecidos y nuevas emergencias. "¡Hoy, más unidos que nunca!", escribió. Por Agregar C5N en









Dos terremotos de gran magnitud devastaron a Venezuela y la actriz Catherine Fulop se pronunció al respecto tras ver las sensibles imágenes de cómo quedó su país tras la catástrofe natural. “Oren”, pidió.

Las réplicas de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudió a Caracas y alrededores la noche del miércoles, dejando un saldo de 164 muertos y casi 1000 personas heridas. Los temblores, catalogados como los más fuertes registrados en el país en más de un siglo, provocaron el colapso de decenas de edificios y daños severos en la infraestructura nacional.

Tras ello, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia e afirmó que se están realizando labores arduas de rescate para salvar vidas. Asimismo, la mandataria instó a la población a mantener la calma y a reportar incidentes a través de la aplicación del gobierno, dado que se teme que el número de muertos sea mucho mayor.

En esa línea, la actriz radicada en Argentina desde hace más de 30 años no tardó en expresar su tristeza por lo ocurrido en su país natal. “Oremos por Venezuela”, publicó en sus historias de Instagram adjuntado varios videos donde se ven los destrozos en su país.

Además, en su feed publicó una serie de recomendaciones para los ciudadanos más importantes para proteger la vida de todos y “proteger a la comunidad”. “Operación todos con Venezuela. ¡Hoy, más unidos que nunca! Nuestro acompañamiento y oraciones están con cada familia venezolano en estas horas”, escribió y agregó: “Si estás en una zona afectada por el terremoto, estas son las recomendaciones”.