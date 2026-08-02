2 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ se unen en un festival solidario por Venezuela

El viernes 7 de agosto, en el barrio porteño de Almagro, "Todxs x Venezuela" reunirá a artistas venezolanos para apoyar a una colectiva trans tras los terremotos. El objetivo es derribar las fronteras para acompañar desde la organización y la empatía.

Martín Talavera
Por
Martín Talavera
Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ realizarán un festival para recaudar fondos para Venezuela.

Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ realizarán un festival para recaudar fondos para Venezuela.

C5N (imagen generada por IA)

Distintas organizaciones vinculadas al deporte inclusivo y al movimiento artístico LGBTIQ+ impulsaron un festival solidario para acompañar a Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio y, en particular, colaborar con la comunidad trans afectada por la catástrofe. El evento se realizará el viernes 7 de agosto a las 23 en Maquinal, en el barrio porteño de Almagro, con una propuesta de música, arte y encuentro colectivo.

Robot serpiente, tecnología utilizada en Venezuela para inspeccionar entre los escombros, tras los terremotos.
Te puede interesar:

Cómo funcionan los robots utilizados para rastrear sobrevivientes entre los escombros en Venezuela

La actividad, denominada "Todxs x Venezuela", reunirá sobre el escenario a destacados artistas de la comunidad venezolana que participarán de una noche con propuestas musicales y performances, iniciativa que apuesta a un espacio de encuentro y apoyo desde Argentina frente a las consecuencias que dejaron los fuertes movimientos sísmicos.

La recaudación total del evento será destinada a la colectiva Trans AFAB, una organización que trabaja por los derechos de las personas trans en Venezuela. Desde la organización destacaron la importancia de fortalecer redes de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad dentro de la comunidad.

El festival contará con las presentaciones de Skynderground, Miss Ketazuela, Tru (live), Queenk y Teodo, mientras que la conducción estará a cargo de las hosts Azula Bakeneko y Luisa Raksha. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Revamos para quienes quieran sumarse a la propuesta.

Ayudar desde la celebración y "derribar las fronteras para acompañar a Venezuela"

"La iniciativa surge de la necesidad de derribar las fronteras para acompañar a Venezuela desde el ejercicio de la organización y la empatía", expresaron a C5N desde la organización. Además, remarcaron que el objetivo es canalizar el apoyo hacia una colectiva que trabaja por la comunidad travesti, trans y no binaria.

"Entendemos la vulnerabilidad estructural vivenciada por la comunidad travesti, trans, no binaria a nivel global. Invitamos a la comunidad toda a comprar su entrada para sumar desde cada uno desde nuestros lugares", agregaron los impulsores de la iniciativa solidaria.

El encuentro tendrá lugar en Maquinal, en Anchorena 364, del barrio de Almagro en Capital Federal, y combinará expresiones artísticas con una acción de apoyo directo a una organización venezolana. La propuesta reúne a distintos sectores de la comunidad LGBTIQ+ para transformar la solidaridad en una herramienta de acompañamiento colectivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Compró una campera usada por una estrella de la NBA por apenas 3 dólares y luego la revendió por 90.000. 

Compró una campera por apenas 3 dólares y luego la revendió por 90.000: cuál es la historia que se volvió viral

play

Horror en Mar del Plata: fue a una entrevista laboral y la encontraron muerta

La estación Retiro del Ferrocarril Mitre cumple 111 años.

Retiro cumple 111 años: la historia de la estación que quiso poner a Buenos Aires a la altura de Europa

Horror en Lomas de Zamora: mató a golpes a su hijo de 12 años con autismo

Horror en Lomas de Zamora: mató a golpes a su hijo de 12 años con autismo y quedó detenido

play

Protectores de animales repudian el proyecto de Reinchardt para regular los criaderos de animales: "Son verdaderos campos de horror"

Conocé como va a estar el clima en agosto ¿Aumentan las lluvias?

Cómo comenzará el clima en agosto 2026

Rating Cero

La cantante transformó por completo su look.

Con cambio de peinado: así fue el look de Ángela Aguilar que sorprendió a todos

Charlotte Caniggia volvió a captar todas las miradas con un estilismo elegante protagonizado por ua lujosa cartera.

Cuánto cuesta la cartera Hermès que Charlotte Caniggia usa para combinar con su traje pantalón beige

El protagonista de grandes éxitos argentinos abrió una pequeña ventana a su mundo privado y mostró rincones de un espacio marcado por la elegancia y la funcionalidad.

Ambientes luminosos y una cocina destacada: así es la casa de Guillermo Francella

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

Ángela Torres lo señaló a Luck Ra como novio enamorado y la reacción de Tuli Acosta llamó la atención ahora.

Video: la reacción viral de Tuli Acosta en una charla sobre La Joaqui y Luck Ra meses atrás

La modelo lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Qué dijo Luciana Salazar sobre los rumores de romance que la involucran

últimas noticias

La cantante transformó por completo su look.

Con cambio de peinado: así fue el look de Ángela Aguilar que sorprendió a todos

Hace 9 minutos
Charlotte Caniggia volvió a captar todas las miradas con un estilismo elegante protagonizado por ua lujosa cartera.

Cuánto cuesta la cartera Hermès que Charlotte Caniggia usa para combinar con su traje pantalón beige

Hace 14 minutos
Resentimiento y perdón

Resentimiento y perdón

Hace 22 minutos
El protagonista de grandes éxitos argentinos abrió una pequeña ventana a su mundo privado y mostró rincones de un espacio marcado por la elegancia y la funcionalidad.

Ambientes luminosos y una cocina destacada: así es la casa de Guillermo Francella

Hace 24 minutos
La AFA confirmó días y horarios de las fechas 4 a 7 del Torneo Clausura 2026

La AFA confirmó días y horarios de las fechas 4 a 7 del Torneo Clausura 2026

Hace 35 minutos