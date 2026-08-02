Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ se unen en un festival solidario por Venezuela El viernes 7 de agosto, en el barrio porteño de Almagro, "Todxs x Venezuela" reunirá a artistas venezolanos para apoyar a una colectiva trans tras los terremotos. El objetivo es derribar las fronteras para acompañar desde la organización y la empatía. Por Martín Talavera Agregar C5N en









Organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ realizarán un festival para recaudar fondos para Venezuela. C5N (imagen generada por IA)

Distintas organizaciones vinculadas al deporte inclusivo y al movimiento artístico LGBTIQ+ impulsaron un festival solidario para acompañar a Venezuela tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio y, en particular, colaborar con la comunidad trans afectada por la catástrofe. El evento se realizará el viernes 7 de agosto a las 23 en Maquinal, en el barrio porteño de Almagro, con una propuesta de música, arte y encuentro colectivo.

La actividad, denominada "Todxs x Venezuela", reunirá sobre el escenario a destacados artistas de la comunidad venezolana que participarán de una noche con propuestas musicales y performances, iniciativa que apuesta a un espacio de encuentro y apoyo desde Argentina frente a las consecuencias que dejaron los fuertes movimientos sísmicos.

La recaudación total del evento será destinada a la colectiva Trans AFAB, una organización que trabaja por los derechos de las personas trans en Venezuela. Desde la organización destacaron la importancia de fortalecer redes de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad dentro de la comunidad.

El festival contará con las presentaciones de Skynderground, Miss Ketazuela, Tru (live), Queenk y Teodo, mientras que la conducción estará a cargo de las hosts Azula Bakeneko y Luisa Raksha. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Revamos para quienes quieran sumarse a la propuesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maquinal | Espacio cultural (@maquinal.maquinal) Ayudar desde la celebración y "derribar las fronteras para acompañar a Venezuela" "La iniciativa surge de la necesidad de derribar las fronteras para acompañar a Venezuela desde el ejercicio de la organización y la empatía", expresaron a C5N desde la organización. Además, remarcaron que el objetivo es canalizar el apoyo hacia una colectiva que trabaja por la comunidad travesti, trans y no binaria.

"Entendemos la vulnerabilidad estructural vivenciada por la comunidad travesti, trans, no binaria a nivel global. Invitamos a la comunidad toda a comprar su entrada para sumar desde cada uno desde nuestros lugares", agregaron los impulsores de la iniciativa solidaria. El encuentro tendrá lugar en Maquinal, en Anchorena 364, del barrio de Almagro en Capital Federal, y combinará expresiones artísticas con una acción de apoyo directo a una organización venezolana. La propuesta reúne a distintos sectores de la comunidad LGBTIQ+ para transformar la solidaridad en una herramienta de acompañamiento colectivo.