¿Payaso poseído? El video que grabó un joven al ver un muñeco mover objetos

Un hombre aseguró que la figura hacía ruidos y cambiaba de lugar diferentes elementos durante la noche. Sus amigos no le creían entonces decidió registrar en video uno de los terroríficos episodios.

Un armario empezó a moverse solo en plena noche y un joven decidió grabarlo para demostrar que no estaba inventando lo que ocurría en su casa. Según contó, dentro del mueble solo estaba un muñeco de payaso que ya había sido trasladado de habitación porque, cada noche, producía ruidos y parecía mover objetos.

Compró una casa con pileta de un ex jugador pero se volvió viral al descubrir un pasadizo secreto

El protagonista de la historia es un joven llamado Sirio , quien decidió comenzar a grabar los episodios después de que sus amigos no creyeran en lo que les contaba. "La gente no me cree, por eso voy a subir un video", aseguró antes de mostrar lo que, según su relato, ocurría dentro de su casa.

Según contó Sirio, el payaso estaba originalmente en su habitación, pero los ruidos que producía durante la noche hicieron que decidieran trasladarlo a otro lugar. "Lo tenía en mi pieza, pero no me dejaba dormir de noche" , explicó el joven.

El joven mostró que dentro del armario solamente estaba la figura del payaso dentro de una caja.

El muñeco terminó dentro de un armario ubicado en la habitación de su madre. Desde allí, siempre según el relato de los protagonistas, continuaron los episodios extraños.

La madre de Sirio también contó que había escuchado ruidos durante la noche, aunque inicialmente pensó que podían tener otra explicación. " Cuando se siente ruido a la noche, yo pensé que era otra cosa y después descubrí que era el payaso" , relató con tranquilidad.

En las imágenes, mientras Sirio permanece frente al mueble, se observa cómo la puerta parece moverse y golpear desde el interior. El joven sostiene que es el propio muñeco el que provoca los movimientos.

"Voy a abrir el armario", anuncia mientras se acerca al ropero. Al abrir la puerta, la cierra inmediatamente y se aleja. Su madre, ante la situación, le pide que no continúe: "Hay que dejarlo tranquilo".

Imagen ilustrativa de payaso.

Dentro de un armario: así estaba guardado el supuesto payaso poseído

Para intentar demostrar que no se trataba de una persona escondida detrás del mueble, Sirio explicó que el ropero estaba contra la pared. "El ropero está pegado a la pared, no hay nadie como para hacer una broma, es real", afirmó mientras continuaba grabando.

Luego, el joven sacó el payaso del interior del mueble. El muñeco estaba dentro de una caja de zapatos y, por su aspecto y el sonido que produce al ser manipulado, parecía tener una estructura rígida, similar a la cerámica.

El video no permite determinar qué provoca los movimientos del armario y las imágenes fueron presentadas por el joven como un supuesto episodio paranormal. Tampoco se aportaron elementos que permitan confirmar que el muñeco tenga algún comportamiento fuera de lo habitual.

Después de esa grabación, Sirio no volvió a compartir nuevos videos del payaso. Según contó, la familia decidió guardarlo "por seguridad" dentro de una caja que permanece cerrada con llave. Por ahora, se desconoce qué ocurrió posteriormente con el muñeco y si volvieron a registrarse episodios similares.