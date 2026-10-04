4 de octubre de 2026 Inicio
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Esta nena cordobesa le hizo un insólito pedido al Ratón Pérez, se le cumplió y se volvió viral

Una niña le dejó una particular carta al famoso personaje después de perder un diente. Su mamá cumplió el pedido de la pequeña y la tierna reacción se volvió viral en redes sociales.

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Una nena cordobesa le pidió al Ratón Pérez sacarse una foto con ella y recibió una inesperada sorpresa al despertar.

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  • Qué le pidió la nena cordobesa al Ratón Pérez en una carta.
  • La sorpresa que preparó su mamá durante la noche.
  • La tierna reacción de Joaquina al encontrar la foto.
  • El video que se volvió viral en redes sociales.

Esta nena cordobesa le hizo un insólito pedido al Ratón Pérez, se le cumplió y se volvió viral- Joaquina perdió un diente y decidió dejarle una particular carta al particular roedor. Su mamá preparó una sorpresa y la reacción de la pequeña se volvió viral en redes sociales.

Una pequeña protagonizó una tierna historia que rápidamente llamó la atención en internet. Después de que se le cayera un diente, decidió hacerle un pedido muy especial al Ratón Pérez: quería sacarse una foto con él.

La secuencia fue compartida por su mamá en las plataformas digitales y rápidamente generó reacciones de usuarios que destacaron la inocencia y la ternura del pedido del posteo. Así, una simple caída de un diente terminó convirtiéndose en una historia viral protagonizada por una menor, un mensaje y una particular visita.

Así fue la historia viral de la nena cordobesa con el Ratón Pérez

La pequeña escribió una carta de puño y letra y la dejó junto al diente para que el famoso personaje pudiera encontrarla durante la noche. Su deseo era concreto y poco habitual: quería tener una foto junto al Ratón Pérez. Su mamá, conmovida por la ocurrencia de su hija, decidió cumplir con la fantasía de una manera muy especial. Preparó una imagen en la que aparecía Joaquina junto al famoso roedor y la dejó junto a la cama para que la niña la encontrara al despertarse.

En la carta, Joaquina escribió: “Hola Ratón Pérez, se me cayó un diente número 4. Por favor, ¿te podés sacar una foto conmigo y dejármela? Gracias. De Joaqui”. La pequeña esperaba que su pedido fuera escuchado, pero no imaginaba la sorpresa que encontraría al día siguiente. Su mamá dejó preparada la fotografía durante la noche y esperó a ver la reacción de su hija.

Cuando se despertó y descubrió la imagen, corrió a contarle a su mamá lo que había ocurrido. “Mami, mami, el Ratón Pérez se sacó una foto conmigo, me lo dejó, te lo prometo”, contó emocionada en un audio de WhatsApp. Según relató, incluso había visto al personaje en su cama durante la noche.

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