La joven dijo algo que desconcertó a la exparticipante de Gran Hermano. El clip, grabado al costado de unas canchas de fútbol, generó intercambio con sus seguidores.

Un divertido video protagonizado por Coty Romero se volvió viral en las redes sociales luego de que una joven frenara en seco a su pareja cuando este intentó pedirle una foto a la exparticipante de Gran Hermano . El insólito cruce quedó registrado en un clip de Instagram y generó una ola de risas entre los usuarios. La reacción de la chica, tan firme como inesperada, fue lo que más llamó la atención del público. Además, la propia Coty terminó avalando su postura.

El material fue compartido por la usuaria @debbyfranco_ bajo la consigna "POV: sos tóxica hasta con las famosas". La publicación se difundió con rapidez y colocó nuevamente a la influencer correntina en el centro de la conversación en redes sociales.

La secuencia transcurrió al costado de un predio de canchas de fútbol, donde Coty Romero lucía un conjunto deportivo azul con el número 10 y un escudo con los colores de Argentina. Después de que ambas mujeres se sacaran la foto, el novio de la joven, que filmaba el encuentro detrás de cámara, aprovechó la cercanía de la influencer para hacer su propio pedido.

"¿Ey, amor, puedo sacarme una foto yo?", lanzó con entusiasmo. La respuesta fue inmediata y tajante. " Vos ni en pedo. No, ni en pedo", contestó ella, y ante la insistencia sorprendida del joven, que quiso saber el motivo, cortó la discusión con un "¡Porque no!".

Lejos de incomodarse por la escena de celos en vivo, Coty se sumó a las risas y respaldó por completo a su fan. " Yo soy igual" , confesó entre risas, en señal de empatía con la actitud de la joven. Animada por ese apoyo, la chica buscó su complicidad y le preguntó si así tenía que ser. Coty asintió con humor, mientras la novia remataba con una mirada firme dirigida a su pareja y un último "Ni en pedo".

“NO VOS FOTO NO”Una novia prohibió que su novio se saque fotos con el Cuti Romero. https://t.co/gYBEIed1Rm — Por Decreto (@XDecretoOK) November 18, 2026

¿Coty Romero volvería con Nacho Castañares por dinero?

La exparticipante de Gran Hermano marcó una clara distancia con su ex Nacho Castañares al ser consultada sobre la posibilidad de retomar la relación a cambio de dinero. La pregunta surgió durante su visita a "Más allá de la guita", un ciclo de Resumido.

En ese espacio, la influencer se animó a jugar al "¿Por cuánta plata?", una dinámica en la que la entrevistadora le fue planteando distintos escenarios y ella respondió con honestidad. Una de las primeras consultas fue por cuánto dinero volvería a vivir a Corrientes, lo que derivó en una confesión personal. "Pasa que influye también mucho... conocí a una persona y estoy enamorada, así que no hay plata, perdón", expresó.

Captura Telefe

Luego, el juego pasó por su participación en el Bailando, al que aseguró que regresaría únicamente por 5.000 dólares. "No valió la pena todo lo que sucedió y todo el mal que me generó", admitió. Con esa frase dejó en claro que la experiencia en el certamen todavía pesaba en su balance personal.

Por último, la entrevistadora mencionó a Nacho Castañares y lanzó la pregunta decisiva. "¿Por cuánta plata volverías con un ex? Tu ex dijo 5.000 dólares. ¿Por 5.000?", planteó. Coty no dudó y contestó de forma breve y categórica. "No".