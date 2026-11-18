El presidente Javier Milei recurrió a las redes sociales y se subió al furor por el GTA 6, el videojuego de acción y aventura en mundo abierto desarrollado y publicado por Rockstar Games, pero lo hizo con un mensaje político. En un video viral, apuntó contra la oposición y prometió "destruir" el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Aprovechando el lanzamiento mundial del videojuego, el mandatario libertario publicó en sus cuentas oficiales un contenido animado con la misma estética visual y narrativa en el que repasa las principales facetas de su gestión como un duro ataque hacia su principal adversario político, el "kirchnerismo".
En las imágenes se puede ver a una caricatura de Milei con una motosierra, arriba de un auto, con escenas que refieren a la expresidenta Cristina Kirchner y al propio BCRA.
De qué trata GTA 6 y cuándo se lanza
La fecha del lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI, conocido como GTA 6, es el 19 de noviembre de 2026, con despliegue progresivo desde el 18 de noviembre según la zona horaria. El videojuego llega tras 13 años de espera desde el estreno en 2013. Se sitúa en el estado ficticio de Leónida, basado en Florida, y en la icónica Vice City (ciudad inspirada en Miami).
Con Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja criminal inspirada en Bonnie y Clyde como protagonistas, logró récords absolutos en reservas anticipadas con más de 17 millones de copias digitales vendidas (superando los u$s1.600 millones) y debutó con una calificación crítica promedio de 99/100 en Metacritic. Estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.