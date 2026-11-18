GTA 6 versión libertaria: el video animado donde Javier Milei promete destruir el Banco Central En un video viral con la estética del videojuego, el Presidente cargó contra la oposición y ratificó su promesa de eliminar el Banco Central. Por Agregar C5N en









Milei repasa su gestión y apunta contra el kirchnerismo en un clip viral. Redes sociales

El presidente Javier Milei recurrió a las redes sociales y se subió al furor por el GTA 6, el videojuego de acción y aventura en mundo abierto desarrollado y publicado por Rockstar Games, pero lo hizo con un mensaje político. En un video viral, apuntó contra la oposición y prometió "destruir" el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Aprovechando el lanzamiento mundial del videojuego, el mandatario libertario publicó en sus cuentas oficiales un contenido animado con la misma estética visual y narrativa en el que repasa las principales facetas de su gestión como un duro ataque hacia su principal adversario político, el "kirchnerismo".

En las imágenes se puede ver a una caricatura de Milei con una motosierra, arriba de un auto, con escenas que refieren a la expresidenta Cristina Kirchner y al propio BCRA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei) De qué trata GTA 6 y cuándo se lanza La fecha del lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI, conocido como GTA 6, es el 19 de noviembre de 2026, con despliegue progresivo desde el 18 de noviembre según la zona horaria. El videojuego llega tras 13 años de espera desde el estreno en 2013. Se sitúa en el estado ficticio de Leónida, basado en Florida, y en la icónica Vice City (ciudad inspirada en Miami).