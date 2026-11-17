Una mujer convirtió su pasión por Disney en una colección con distintos diseños sobre su piel y alcanzó un reconocimiento mundial.

Una mujer estadounidense consiguió un récord Guinness por llevar 83 tatuajes de Mickey Mouse distribuidos en distintas partes de su cuerpo. Se trata de Andrea Schmidt Timmons , una fanática de Disney que convirtió su pasión por el famoso ratón en una marca mundial.

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La protagonista, de 59 años, vive en Fayetteville , Carolina del Norte , y recibió el reconocimiento por tener la mayor cantidad de tatuajes de un mismo personaje animado en el cuerpo, en la categoría femenina. La marca fue registrada oficialmente el 20 de octubre de 2025 y difundida nuevamente por Guinness en noviembre de 2026.

Su colección incluye dibujos en los brazos, las manos, la espalda y hasta el rostro, con diferentes versiones del personaje de Disney. Sin embargo, hay un detalle sorprendente: nunca visitó Walt Disney World y asegura que todavía tiene espacio para sumar más tatuajes.

Andrea Schmidt Timmons nació en 1967 en Ulm , Alemania , y se mudó a Estados Unidos en 1973, cuando tenía apenas seis años. Durante su adaptación al nuevo país descubrió por televisión a Mickey Mouse, un personaje que se convirtió en una fuente de alegría y compañía durante su infancia.

“Mi amor por Mickey Mouse creció a medida que me sentía más cómoda viendo sus animaciones y cómo era libre y siempre feliz” , contó Andrea a Guinness World Records. También explicó que se identificaba con el ratón porque despertaba sus mejores emociones: “Sin importar los obstáculos que enfrentara, ver a Mickey Mouse me hacía sonreír” .

Antes de comenzar con los tatuajes, la mujer ya acumulaba peluches, afiches y recuerdos de Disney. Su primer diseño fue un Mickey Mouse clásico, con pantalones rojos, zapatos amarillos y guantes blancos, ubicado en el antebrazo derecho. Con el tiempo, su pasión creció hasta alcanzar los 83 tatuajes certificados por Guinness.

Entre los dibujos más llamativos aparecen Steamboat Willie, de 1928, Mickey vestido de mago y distintas representaciones históricas del personaje. En la espalda lleva cinco bocetos tempranos de Mickey Mouse, mientras que uno de sus diseños favoritos incluye la inscripción “Mickey Maus”, en homenaje a sus raíces alemanas.

La mujer también tiene un pequeño Mickey tatuado en la sien derecha y otro de estilo retrofuturista, con cicatrices y una oreja marcada. Aunque consiguió el reconocimiento internacional, aseguró que su colección continuará creciendo. “Todavía tengo espacio para más en la espalda, así que estén atentos”, expresó ante Guinness World Records. Guinness World Records

Madre de tres hijos y abuela de seis nietos, Andrea mantiene un sueño pendiente: conocer personalmente a Mickey Mouse en Walt Disney World. “En mi lista de deseos está algún día sacarme una foto y conseguir un autógrafo de Mickey Mouse frente al castillo”, confesó. Mientras espera cumplirlo, su historia sigue llamando la atención por una pasión que ya tiene su lugar en el libro Guinness de los récords.