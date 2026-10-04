Compró una casa con pileta de un ex jugador pero se volvió viral al descubrir un pasadizo secreto La propietaria quedó sorprendida al recorrer su nueva vivienda y encontrarse con un sector que desconocía por completo. Por Agregar C5N en









Se volvió viral por descubrir un pasadizo secreto en su nueva casa. TikTok

Una mujer encontró un espacio inesperado dentro de su nueva propiedad.

El hallazgo ocurrió mientras recorría una zona de la vivienda.

El descubrimiento quedó registrado en un video que compartió en redes.

Los usuarios debatieron sobre el origen y la existencia de ese lugar. Las casas pueden esconder espacios que quedaron fuera de uso durante años y que pasan desapercibidos incluso para sus propios dueños. Puertas cerradas, habitaciones olvidadas o accesos poco visibles pueden formar parte de construcciones que fueron modificadas con el paso del tiempo. Algo de eso ocurrió en Estados Unidos, donde una mujer compró una vivienda que había pertenecido a un futbolista y terminó encontrando un lugar que no esperaba.

El descubrimiento ocurrió mientras recorría el sector de la pileta. Allí encontró una puerta que parecía conducir a un espacio de servicio y, detrás de ella, apareció otro acceso que no estaba a simple vista. La nueva propietaria decidió revisar qué había detrás de esa segunda entrada y se encontró con una parte de la casa totalmente oculta.

Recorría el sector de la pileta y descubrió un nuevo ambiente en su casa. TikTok El espacio oculto tenía un sauna de estilo antiguo, una ducha y un lavamanos. La mujer grabó el momento y publicó el video en su cuenta de TikTok, donde rápidamente recibió comentarios de otros usuarios. El hallazgo despertó dudas sobre el origen de ese ambiente y sobre las razones por las que había quedado escondido dentro de una propiedad que ya había cambiado de dueño.

Así fue el momento viral de la casa con pileta que tenía un pasadizo secreto Una de las teorías que apareció entre los comentarios apuntó directamente a la construcción del lugar. Una usuaria planteó que, si el espacio no aparecía entre las características informadas al momento de la venta, podría haber sido construido sin los permisos correspondientes. “Si no figuraba en los puntos de venta, lo más probable es que nunca obtuvieron los permisos para construirlo”, escribió.

El video también abrió una discusión sobre cómo fue posible que la mujer no encontrara antes ese sector de la vivienda. Algunos usuarios cuestionaron que una propiedad de esas características pudiera ser comprada sin revisar cada una de sus habitaciones y espacios anexos. Otros recurrieron al humor para describir la situación y expresaron que el espacio no era para nada secreto

Este es el ambiente secreto que descubrió una mujer en su propia casa. TikTok Más allá de las teorías y las bromas, el hallazgo mostró cómo una vivienda puede conservar sectores que pasan inadvertidos durante mucho tiempo. En este caso, una puerta ubicada junto a la pileta llevó a la propietaria hacia un ambiente que no esperaba encontrar y que terminó convirtiéndose en el detalle más llamativo de su recorrido.