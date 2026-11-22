Es colectivero, propuso donde sentarse si el micro está vacío y se volvió viral: ¿qué dijo? Un chofer mendocino compartió en TikTok una reflexión sobre dónde prefieren ubicarse los pasajeros cuando el micro circula vacío y su planteo generó un debate en redes. Por Agregar C5N en









Un chofer mendocino compartió su opinión sobre dónde deberían ubicarse los pasajeros cuando el colectivo circula vacío y abrió un debate en redes sociales.

El chofer contó una situación que observa durante sus recorridos habituales.

La publicación recibió respuestas de usuarios del transporte público.

Algunos pasajeros explicaron por qué eligen determinados lugares de la unidad.

La normativa mendocina contempla la prioridad de uso de los primeros asientos. Es colectivero, propuso donde sentarse si el micro está vacío y se volvió viral: un chofer mendocino compartió en TikTok una reflexión sobre el lugar que eligen los pasajeros cuando el colectivo circula con pocos usuarios. Su pedido generó un debate entre quienes prefieren viajar adelante y quienes eligen el fondo de la unidad. ¿qué dijo?

Viajar en servicio urbano y elegir dónde ubicarse suele depender de las preferencias y necesidades de cada persona. Sin embargo, un colectivero de Mendoza llevó esta situación a las redes sociales y abrió un particular debate.

A través de su cuenta del pajarito azul, Luiz González contó una situación que observa habitualmente cuando el colectivo circula con poca gente. Según explicó, le gustaría que los pasajeros ocuparan los primeros asientos porque de esa manera puede conversar con ellos durante el recorrido. El planteo rápidamente generó repercusión y distintos usuarios del también llamado bondi, compartieron sus motivos para evitar las butacas delanteras incluso cuando hay muchos lugares disponibles.

¿Por qué muchos pasajeros prefieren sentarse atrás? Una de las respuestas que más se repitió estuvo relacionada con la tranquilidad. Algunos pasajeros explicaron que prefieren ubicarse en el fondo de la unidad para viajar más aislados y evitar conversaciones con el chofer o con otros usuarios. En esos casos, el viaje se convierte en un momento para escuchar música, mirar el celular, descansar o leer, sin necesidad de interactuar con otras personas.

Entre las respuestas al planteo del conductor, algunos usuarios señalaron que los primeros asientos están destinados prioritariamente a personas mayores, embarazadas o con movilidad reducida. En este sentido, la Resolución 729/2015 establece la prioridad de uso de los cuatro primeros asientos para personas con discapacidad y su acompañante, cuando el certificado correspondiente lo autorice, en los servicios de transporte público de Media y Larga Distancia de Mendoza.

No todos estuvieron en desacuerdo con la propuesta de Luiz González. Una pasajera explicó que suele elegir los primeros asientos cuando realiza trayectos cortos. El motivo, en su caso, es práctico: ubicarse adelante le permite tener el timbre más cerca y accionarlo con rapidez cuando necesita bajar en su parada. Así, el planteo del protagonista de la historia terminó generando un debate sobre un hábito cotidiano que muchas veces pasa inadvertido: ¿es mejor sentarse adelante o viajar en el fondo cuando el micro está vacío? Las respuestas mostraron que no existe una única elección y que el lugar preferido puede depender de la comodidad, la privacidad, las necesidades de otros usuarios o incluso de la duración del recorrido.