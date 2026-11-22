Quiso pedir una hamburguesa con un idioma inventado y su reacción se volvió viral: como fue Un creador de contenido compartió una grabación de su visita a un establecimiento gastronómico que llamó la atención de los usuarios. La secuencia tuvo como protagonistas a los trabajadores del local y generó una inesperada situación. Por Agregar C5N en









El tiktoker @elchicodelaopera sorprendió al personal de un local de comidas rápidas al intentar hacer un pedido utilizando palabras de un idioma inventado.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok del influencer.

La grabación muestra una particular interacción frente al mostrador.

Los empleados intentaron comprender lo que el joven quería comunicar.

La escena quedó registrada y despertó reacciones en las plataformas digitales. Quiso pedir una hamburguesa con un idioma inventado y su reacción se volvió viral: un joven creador de contenido protagonizó una insólita escena en un local de comidas rápidas al intentar hacer un pedido utilizando palabras completamente inventadas, ¿cómo fue?.

La situación desconcertó a los empleados, que trataron de entenderlo durante varios segundos hasta que descubrieron que todo era una broma. El protagonista es el tiktoker conocido como @elchicodelaopera, quien compartió la grabación de su particular experiencia en las redes sociales. En el video se lo ve acercarse a la caja y comenzar a hablar en un supuesto idioma que nadie lograba comprender.

La grabación mostró el momento en que la confusión inicial se transformó en carcajadas y convirtió el particular pedido en una escena viral. Una vez más, una situación cotidiana en un comercio terminó transformándose en contenido para los espacios virtuales.

Así fue el momento viral del joven que inventó un idioma La secuencia comenzó cuando el joven ingresó al establecimiento y saludó al primer trabajador con expresiones sin sentido, como "prongri" y "frenou frini". Ante la dificultad para entenderlo, el cajero intentó ayudarlo y hasta le preguntó en inglés si necesitaba asistencia.

Sin embargo, el cliente continuó con su actuación y respondió con nuevas palabras inventadas. Como no conseguía descifrar qué quería pedir, el empleado decidió llamar a un compañero para que lo ayudara. "¿Me das una mano que no le entiendo? Sabe inglés", le dijo al otro trabajador.

El segundo compañero de trabajo se acercó y trató de interpretar la situación mediante gestos y señas. Mientras apuntaba hacia el menú, le preguntó si quería comer o si estaba interesado en una hamburguesa doble. Pero el tiktoker siguió hablando en su idioma ficticio y sumó otras expresiones, como "prishwish" y "frobrish", sin abandonar el personaje. Después de varios segundos de desconcierto, el influencer decidió terminar con la actuación y reveló que todo había sido una broma. "Es mentira, amigo, ¡dame una!", exclamó entre risas, mientras los trabajadores finalmente comprendían lo que estaba pasando. La reacción fue inmediata. Uno de ellos no pudo contener la risa y expresó su sorpresa: "¡No, boludo! Estaba jodiendo, no puede ser, te juro que me estaba matando", comentó mientras se tomaba la cabeza.