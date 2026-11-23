Después de 9 años: este fue el insólito motivo por el que se separó Dani Alves El exfutbolista brasileño modificó varios aspectos de su vida en el último tiempo, una decisión que generó consecuencias directas en su matrimonio. Por Agregar C5N en









Este fue el insólito motivo por el que se separó Dani Alves tras 9 años de relación. Conmebol

Dani Alves y Joana Sanz terminaron su matrimonio después de nueve años juntos.

La conversión del exfutbolista a la religión evangélica habría influido en la ruptura.

Los constantes viajes de Alves para participar de encuentros religiosos generaron distancia en la pareja.

La modelo española explicó públicamente los motivos de su separación y confirmó que llevan un tiempo distanciados. Después de casi una década juntos y de atravesar distintas etapas personales, Dani Alves y Joana Sanz decidieron ponerle punto final a su matrimonio. La modelo española fue quien confirmó la ruptura a través de sus redes sociales, donde también dio algunas pistas sobre las razones que llevaron a la pareja a tomar caminos separados. Una de ellas está vinculada con un cambio importante en la vida del exfutbolista brasileño.

Joana Sanz confirmó la ruptura con Dani Alves a través de las redes sociales. El País La separación estaría relacionada con el acercamiento de Alves a la religión evangélica, una práctica que ganó protagonismo en su vida durante los últimos tiempos. Después de salir de salir de la cárcel, el exjugador profundizó su vínculo con la fe y comenzó a participar de encuentros religiosos en distintos lugares, donde incluso se presentó como predicador.

La postura de Sanz quedó clara cuando uno de sus seguidores le preguntó por qué no acompañaba a su marido en esas actividades. "Yo no soy creyente. Cuanto más veo lo que hace, más me alejo de todo eso. Aprovecho para aclarar que llevamos un tiempo separados, precisamente por ese mismo motivo", respondió la modelo, dejando en evidencia una diferencia importante entre ambos.

Por qué se divorció Dani Alves de su esposa El distanciamiento también habría estado relacionado con las constantes ausencias del brasileño. Según contó el periodista español Javi Hoyos, el exfutbolista comenzó a viajar con frecuencia para asistir a reuniones y eventos religiosos en diferentes países. Esa dinámica habría afectado la convivencia familiar y generado malestar en Joana Sanz, quien se habría sentido sola durante ese período.

El exfutbolista se acercó a la religión evangélica tras su salida de la cárcel. ABC Uno de los destinos que visitó Alves fue el norte de la Argentina, donde participó de actividades vinculadas con el evangelismo y mantuvo un encuentro con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Además, el comunicador español señaló que la distancia no solo repercutió en la relación matrimonial, sino también en el vínculo cotidiano con la hija que tienen en común. Según su versión, ambos ya habrían iniciado los trámites de divorcio, aunque el brasileño todavía no hizo declaraciones públicas al respecto.

La historia entre ambos comenzó en 2015, cuando se conocieron por amigos en común, y se casaron dos años después en una ceremonia íntima en Formentera, España. En octubre de 2025 nació Julieta, la primera hija que tuvieron juntos. Sin embargo, el matrimonio atravesó varias crisis, especialmente después de la detención de Alves en enero de 2023 por una denuncia de agresión sexual. Aunque la pareja había retomado su relación tras una primera separación, el vínculo llegó nuevamente a su final luego de nueve años.