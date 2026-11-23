A falta del partido de Boca, así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 Vélez, Barracas Central, Independiente, Rosario Central, River e Instituto ganaron sus respectivos compromisos por los octavos y pasaron de ronda. Falta la definición de Gimnasia La Plata vs. Newell’s y Boca vs. Independiente Rivadavia. Por Agregar C5N en









En los cuartos de final, Instituto de Córdoba recibirá a River. @RiverPlate

El Torneo Clausura está entrando en la etapa decisiva, y con los primeros encuentros diputados este fin de semana por lo octavos de final ya están definidos algunos cuadros de cómo serán los cruces para los cuartos de final.

El domingo, River, Rosario Central e Instituto de Córdoba lograron una gran victoria y se aseguraron el pase a la siguiente instancia. Este lunes se definirá un cupo tras el cruce de Gimnasia La Plata ante Newell’s y el miércoles quedarán completo cuando se dispute el choque entre Boca e Independiente Rivadavia.

Los playoffs comenzaron el viernes pasado con el triunfo de Vélez frente a Belgrano por penales, mientras que el sábado Barracas Central clasificó tras superar por la mínima diferencia a Defensa y Justicia e Independiente se quedó con el pase luego de ganarle por 2 a 1 a Argentinos Juniors en condición de visitante.

Maxi Meza, la figura de la cancha en Independiente, celebra su gol con el pibe Josias Palais Los cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas.

Torneo Clausura: cómo quedaron los cruces por los cuartos de final Instituto (C) vs. River | Estadio Monumental Presidente Perón

Vélez vs. Independiente | Estadio José Amalfitani

Rosario Central vs. Barracas Central | Gigante de Arroyito

Boca/Independiente Rivadavia vs. Gimnasia/Newell's Torneo Clausura: cronograma de los octavos de final Lunes 23 de noviembre