El Torneo Clausura está entrando en la etapa decisiva, y con los primeros encuentros diputados este fin de semana por lo octavos de final ya están definidos algunos cuadros de cómo serán los cruces para los cuartos de final.
Vélez, Barracas Central, Independiente, Rosario Central, River e Instituto ganaron sus respectivos compromisos por los octavos y pasaron de ronda. Falta la definición de Gimnasia La Plata vs. Newell’s y Boca vs. Independiente Rivadavia.
El Torneo Clausura está entrando en la etapa decisiva, y con los primeros encuentros diputados este fin de semana por lo octavos de final ya están definidos algunos cuadros de cómo serán los cruces para los cuartos de final.
El domingo, River, Rosario Central e Instituto de Córdoba lograron una gran victoria y se aseguraron el pase a la siguiente instancia. Este lunes se definirá un cupo tras el cruce de Gimnasia La Plata ante Newell’s y el miércoles quedarán completo cuando se dispute el choque entre Boca e Independiente Rivadavia.
Los playoffs comenzaron el viernes pasado con el triunfo de Vélez frente a Belgrano por penales, mientras que el sábado Barracas Central clasificó tras superar por la mínima diferencia a Defensa y Justicia e Independiente se quedó con el pase luego de ganarle por 2 a 1 a Argentinos Juniors en condición de visitante.
Los cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas.
Lunes 23 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre
En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.
El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.