El uruguayo convirtió el segundo tanto del Xeneize contra el equipo brasileño por la final de la Copa Sudamericana y una particularidad generó gran alcance en las redes sociales.

El delantero de Boca Miguel Merentiel anotó el 2-0 de Boca sobre Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana , con el que sentenció la consagración del Xeneize en el torneo continental en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Tras el partido, se viralizó luego de que se cambiara los botines de cara al segundo tiempo.

Merentiel desperdició una chance clara para convertir cuando a los 3 minutos del partido remató al travesaño frente al arco vacío tras un error de Éverson Felipe Marques Pires , arquero de Atlético Mineiro, por lo que no había podido concretar apenas iniciado el encuentro. En ese momento, el uruguayo utilizaba unos botines rosas que también usó en anteriores cruces.

En tal sentido, en el entretiempo se calzó unos botines blancos y marcó el segundo gol del Xeneize a los 2 minutos del complemento cuando el colombiano Sebastián Villa tomó la pelota tras un pase de Facundo Herrera y lo pasó al ecuatoriano Ángelo Preciado, recién ingresado. El ex-Independiente Rivadavia desbordó hasta la línea de fondo y metió un centro preciso para que la Bestia defina en el área.

BLOOPER DE EVERSON Y MERENTIEL SE ERRÓ UN GOL INSÓLITO Al arquero de Mineiro se le escapó la pelota y luego el travesaño evitó el primero de Boca. CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/ADWVzGmWP0

El tanto del delantero de 30 años amplió el marcador y le dio un golpe psicológico al Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez , que no encontró las respuestas físicas y futbolísticas a una final pintada de azul y oro.

Desde el hotel de Barranquilla donde se encuentra alojado Boca, antes de emprender el regreso a la Argentina, Rodolfo "el vasco" Arruabarrena habló con los periodistas después de la consagración en la Copa Sudamericana y destacó el trabajo colectivo como una de las claves para alcanzar el título. En la ronda de prensa estuvo presente Alexis Szewczyk , periodista de C5N .

¡¡IBAS A TENER REVANCHA, MIGUEL!! ¡¡GRAN JUGADA DE VILLA Y GOL DE MERENTIEL PARA EL SEGUNDO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN EL ARRANQUE DEL ST!! Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/A5AZznrzLB

"El secreto estuvo en el grupo y en la calidad de jugadores que tenemos. Son chicos inteligentes, hay líderes positivos. Leandro a la cabeza. Ayer se desmayó, fue a la clínica. Es un líder positivo y creo que pasa por ahí, por el grupo y por tener buenos jugadores", explicó al analizar los motivos del buen presente del equipo.

El entrenador también valoró el significado de los títulos conseguidos y pidió mantener la concentración para lo que resta de la temporada. "Cuando te vas del club y dejás de jugar te das cuenta de lo que logramos. Venimos en una senda de victorias, con confianza, mejorando en lo futbolístico. Por eso no quiero que se relajen ni hagan la plancha. Queda un mes apuntando al 19 de diciembre con Belgrano. Mientras más cosas ganemos, más importante será en sus currículums", sostuvo.

Sobre la consagración, manifestó su satisfacción por haber cumplido uno de los grandes objetivos del año. "Este era un torneo especial. Clasificar a la Libertadores era otro objetivo. Después se fueron dando otros títulos y metas que van de la mano, nos reconfortan y hacen mucho mejor el trabajo y el grupo", señaló.