Eric Grennon, el fanático que se volvió viral por celebrar en el campo de juego del Gigante de Arroyito mientras Boca se consagraba campeón, contó cómo se produjo la confusión y por qué reaccionó con enojo ante las burlas en las redes sociales.

Explicó cómo se produjo la confusión y contó por qué reaccionó con enojo ante las burlas en las redes sociales.

“Fue un momento de confusión por el tema de la radio” . Así explicó Eric Grennon, el hincha de Rosario Central que protagonizó uno de los momentos más comentados de la definición de la tabla anual, por qué salió a festejar un título que finalmente quedó en manos de Boca.

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En una entrevista con el programa Paso a Paso, el fanático contó que en el Gigante de Arroyito estaban pendientes de las transmisiones radiales porque no tenían señal en sus celulares. Según relató, recibieron información equivocada sobre el gol de Boca ante Defensa y Justicia y se quedaron con la versión de que había sido anulado.

“Llegaron mal las informaciones a través de los comentaristas y nosotros nos quedamos con lo último que se gritó , que se había anulado el gol de Boca, y salimos a festejar”, recordó.

La confusión se produjo después del triunfo 2-0 de Rosario Central frente a Estudiantes de Río Cuarto. Mientras los hinchas canallas celebraban en el campo de juego, Enner Valencia ya había convertido para Boca y le había dado al equipo de Rodolfo Arruabarrena el primer puesto de la tabla anual.

Grennon fue uno de los más efusivos durante los festejos y también quedó en el centro de las cargadas por sus insultos y provocaciones contra el Xeneize. Cuando se enteró de que el gol había sido válido y que Boca era el campeón, tuvo que asumir que la celebración había sido en vano.

“Fue inesperado, pero ya está, ya pasó y hay que aceptarlo”, reconoció.

La reacción del hincha tras las burlas en las redes sociales

La viralización del episodio también tuvo consecuencias fuera de la cancha. Grennon contó que recibió mensajes y comentarios en sus redes sociales, incluso con referencias a su familia y sus amigos. Esa situación lo llevó a publicar historias con amenazas y respuestas en caliente contra quienes se burlaban de él.

“Me pintó la del Diego, fue un momento de calentura”, explicó. También detalló que tenía alrededor de 1.600 seguidores en Instagram antes del episodio y que su cuenta se llenó de mensajes después de que las imágenes recorrieran las redes.

El hincha reconoció que todavía le cuesta dimensionar el alcance que tuvo aquella escena. Incluso contó que apareció en videos, publicaciones y hasta en el videojuego GTA, una repercusión que nunca imaginó cuando ingresó al campo de juego para celebrar.