Los terremotos en Venezuela ya causaron 1.719 muertos y 5.034 heridos

El presidente del Parlamento de Venezuela actualizó la cantidad de muertos y heridos tras los dos terremotos en el país. Este domingo eran 1.450 decesos y 3.150 personas hospitalizadas.

El gobierno de Venezuela confirmó este lunes que los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela dejaron un saldo de 1.719 muertos y 5.034 heridos . Ambas cifras crecieron en solo 24 horas, este domingo los decesos informados eran 1.450 y los hospitalizados eran 3.150.

Terremotos en Venezuela: el feroz cruce entre Diosdado Cabello y un rescatista de Estados Unidos

Las cifras fueron informadas por el titular del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez , durante el reporte diario, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por los sismos.

En paralelo, Naciones Unidas mantiene su estimación de que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas como consecuencia de la catástrofe. En las primeras horas de este lunes se sintió una nueva réplica en de magnitud 4,2 en Caracas, según confirmó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

“Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o que no pueden regresar, por alguna razón, a sus viviendas”, había advertido Rodríguez.

La búsqueda de tres argentinos desaparecidos en Venezuela

El canciller Pablo Quirno explicó que Argentina desplegó una misión consular humanitaria en Venezuela este domingo conformada por dos funcionarios. Al cierre de esta nota, siete argentinos habían sido reportados como desaparecidos y solo cuatro fueron encontrados.

Así que continúan las tareas para dar con el paradero de los otros tres y asistir a todas las personas argentinas que se acerquen a solicitar asistencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto también recibió 34 llamados ofreciendo ayuda humanitaria para el país caribeño.

El objetivo del par de empleados públicos enviados a Venezuela es "relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas", según publicó Quirno en X.