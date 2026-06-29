29 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Los terremotos en Venezuela ya causaron 1.719 muertos y 5.034 heridos

El presidente del Parlamento de Venezuela actualizó la cantidad de muertos y heridos tras los dos terremotos en el país. Este domingo eran 1.450 decesos y 3.150 personas hospitalizadas.

Por
Los dos terremotos que sacudieron Venezuela fueron de magnitudes de 7

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela fueron de magnitudes de 7,2 y 7,5.

El gobierno de Venezuela confirmó este lunes que los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela dejaron un saldo de 1.719 muertos y 5.034 heridos. Ambas cifras crecieron en solo 24 horas, este domingo los decesos informados eran 1.450 y los hospitalizados eran 3.150.

terremotos en venezuela: el feroz cruce entre diosdado cabello y un rescatista de estados unidos
Te puede interesar:

Terremotos en Venezuela: el feroz cruce entre Diosdado Cabello y un rescatista de Estados Unidos

Las cifras fueron informadas por el titular del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, durante el reporte diario, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por los sismos.

En paralelo, Naciones Unidas mantiene su estimación de que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas como consecuencia de la catástrofe. En las primeras horas de este lunes se sintió una nueva réplica en de magnitud 4,2 en Caracas, según confirmó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

“Estamos en horas críticas, en horas cruciales para seguir rescatando vidas y para la edificación de campamentos donde puedan estar aquellas personas que perdieron sus hogares o que no pueden regresar, por alguna razón, a sus viviendas”, había advertido Rodríguez.

La iniciativa ciudadana Desaparecidos terremoto Venezuela registró en su página web 45.648 personas todavía desaparecidas y 15.376 ya localizadas.

La búsqueda de tres argentinos desaparecidos en Venezuela

El canciller Pablo Quirno explicó que Argentina desplegó una misión consular humanitaria en Venezuela este domingo conformada por dos funcionarios. Al cierre de esta nota, siete argentinos habían sido reportados como desaparecidos y solo cuatro fueron encontrados.

Así que continúan las tareas para dar con el paradero de los otros tres y asistir a todas las personas argentinas que se acerquen a solicitar asistencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto también recibió 34 llamados ofreciendo ayuda humanitaria para el país caribeño.

El objetivo del par de empleados públicos enviados a Venezuela es "relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas", según publicó Quirno en X.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

"No tengo palabras": el dolor del padre del niño argentino desaparecido tras los terremotos en Venezuela

play

Terremoto en Venezuela: buscan a un nene argentino entre los escombros

play

El estremecedor testimonio del argentino Francisco Solé en Venezuela: "Pensé que el techo se iba partir"

Terremoto en Venezuela: la historia de Bart, el perro rescatista argentino que fue clave para salvar a dos niños

La historia de Bart, el perro rescatista argentino que fue clave para salvar a dos niños en Venezuela

terremotos en venezuela: se registro una nueva replica en caracas, mientras se agota el tiempo para hallar sobrevivientes

Terremotos en Venezuela: se registró una nueva réplica en Caracas, mientras se agota el tiempo para hallar sobrevivientes

Hay al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos por los dos terremotos en Venezuela.

El Gobierno busca a tres argentinos desaparecidos durante los terremotos en Venezuela

Rating Cero

Tamara Paganini se angustió con el mensaje de su familia en Gran Hermano Generación Dorada.
play

Preocupación en Gran Hermano: se quebró Tamara Paganini y confesó que quiere dejar la casa

El exfutbolista devenido en cocinero de TV, la botirreina y su ex, otra vez en el ojo de la tormenta.

Se filtró un chat privado entre Wanda Nara y Maxi López: la indirecta para Mauro Icardi

Una reconocida artista falleció tras padecer una grave afección.

Conmoción por la muerte de una actriz muy querida que luchaba contra una dura enfermedad

Los tristes detalles que se encontraron en el celular de la periodista.

Qué vieron en el celular de Ernestina Pais tras el accidente que sufrió

Guillote rompió el silencio y se explayó sobre un tema privado.

La llamativa confesión de Guillermo Coppola sobre su vida sentimental a los 77 años

Permanecieran detenidos bajo una fianza de 2.500 dólares cada uno.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta, los youtubers argentinos detenidos en Estados Unidos

últimas noticias

Terremotos en Venezuela: el feroz cruce entre Diosdado Cabello y un rescatista de Estados Unidos

Terremotos en Venezuela: el feroz cruce entre Diosdado Cabello y un rescatista de Estados Unidos

Hace 7 minutos
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú.

Con casi 50.000 votos de ventaja, Keiko Fujimori es la presidenta electa de Perú

Hace 9 minutos
play
Trelew: dio 2,06 de alcohol en sangre y culpó a un remedio” (imagen creada con Gemini)

Un hombre dio positivo de alcoholemia en Trelew y culpó a un remedio: tenía 2,06 de alcohol en sangre

Hace 25 minutos
play

Cristian Ritondo anticipó que el PRO no será protagonista en las elecciones de 2027

Hace 1 hora
play
Tamara Paganini se angustió con el mensaje de su familia en Gran Hermano Generación Dorada.

Preocupación en Gran Hermano: se quebró Tamara Paganini y confesó que quiere dejar la casa

Hace 1 hora