29 de junio de 2026 Inicio
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Terremoto en Venezuela: buscan a un nene argentino entre los escombros

Lucas Gámez, de 9 años, permanece bajo los restos del edificio Miramar, ubicado en Caraballeda, en el estado La Guaira, la zona más afectada por el sismo.

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Lucas Gámez cumplió 9 años bajo los escombros en Venezuela.

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El chico de 8 años estaba junto a sus tíos en el edificio al momento del derrumbe y, mientras avanzan las tareas de rescate, su familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.

Sus familiares vivían en el segundo piso de la construcción, pero ese día el ascensor correspondiente a los pisos pares estaba fuera de servicio, por lo que utilizaron el ascensor destinado a los pisos impares. Por ello, no están seguros sobre si logró entrar al segundo piso o si estaba en la escalera o en el pasillo.

A través de sus redes sociales, la mamá del nene, Bianca, expresó: "Se está necesitando mano de obra para sacar escombros. Hasta la una de la mañana estuvimos con la gente del colegio Los Arcos, el colegio de mi hijo. Quiero agradecerles infinito porque se han portado muy bien, pero necesitamos más gente que ayude, mano de obra masculina, maquinaria... Hay que traspasar unos muros."

La mujer reveló además un dato que mantiene viva la esperanza de toda la familia: "Ya han destapado muchísimo. En el edificio no solamente está Lucas, también hay otros niños. Escuchamos sonidos, escuchamos quejidos de Lucas y también escuchamos los sonidos de un bebé de un año y medio que se llama Santiago".

Durante el fin de semana, la familia atravesó un momento de enorme expectativa que finalmente terminó en desilusión. Habían encontrado a alguien entre los escombros, se comunicaron con ellos antes de extraer el cuerpo, y finalmente era el cadáver de una persona adulta.

Mientras tanto, mantienen la esperanza apoyados en que es un chico de complexión delgada, por lo que podría haber quedado atrapado entre los restos del derrumbe sin haber sufrido heridas de gravedad.

El apoyo de Nayib Bukele a la familia de Lucas Gámez

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se expresó sobre el tema, ya que el grupo USAR El Salvador participa de las tareas de rescate en el norte de Venezuela.

"Muchas veces nos dijeron que no había señales de vida, pero la madre de Lucas ha mantenido la fe, y nosotros también. Durante varios días hemos estado trabajando con menos de un 0.01 % de probabilidades. Pero vamos a seguir. Para Dios no hay nada imposible", escribió en su cuenta de X.

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