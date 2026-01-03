3 de enero de 2026 Inicio
Las reacciones de los mandatarios del mundo ante el ataque de Trump a Venezuela

Gustavo Petro, Pedro Sánchez y Gabriel Boric, fueron algunos de los que se expresaron en sus redes sociales ante la captura su par Nicolás Maduro.

Los presidentes de distintas partes del mundo reaccionaron a través de las redes sociales a los ataques de Estados Unidos hacia Venezuela y la captura de Donald Trump a Nicolás Maduro. Gustavo Petro, Pedro Sánchez y Gabriel Boric, entre otros, se expresaron en X.

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron detenidos en su dormitorio.
Cómo fue la detención de Nicolás Maduro por parte de EEUU: todos los detalles

En primer lugar, el mandatario de Colombia aseguró que rechaza “cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”. También anunció que “el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”.

“La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada”, concluyó en X.

Por su parte, Gabriel Boric indicó que “como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”.

“Chile reafirma su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados. La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, agregó.

El presidente de España, Pedro Sánchez, emitió un comunicado oficial y confirmaron que el Ministerio de Exteriores sigue de cerca la situación. “España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU. En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”.

Por su parte, Lula da Silva consideró que se traspasó "una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional".

"Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. La condena al uso de la fuerza es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones".

A través de su cuenta en X sumó que "esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio. Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación".

La líder política de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que su país "condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".

"México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos", agregó.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, se mostró en contra de los ataques: "Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".

"Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación", concluyó.

