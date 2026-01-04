La advertencia del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Nicolás Maduro Guerra convocó a manifestaciones para rechazar la detención del expresidente luego de un operativo de Estados Unidos. "Quieren sembrar cizaña y dudas pero no lo van a lograr", marcó.

El hijo del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro , el diputado Nicolás Maduro Guerra , se refirió a la detención de su padre en el marco de un operativo militar de Estados Unidos y advirtió que "la historia dirá quiénes fueron los traidores". Además, llamó a que la población venezolana se manifieste en rechazo al arresto del líder del régimen chavista.

En un audio viralizado en las redes sociales, Maduro Guerra expuso su aflicción por el arresto de su padre y su esposa, Cilia Flores , aunque advirtió por las convocatorias a la población: "Estamos bien y tranquilos. Nos van a ver en la calle, al lado de este pueblo y levantando las banderas de dignidad. No nos van a ver débiles. Claro que nos duele, pero no van a poder. Se los juro por mi vida, por mi papá y Cilia, que de esta vaina vamos a salir".

En tal sentido, afirmó que recibió apoyo. "Me llamó mucha gente espiritual, evangélica, pero mucha gente de mucha fe. Todos, sin ponerse de acuerdo ni conocerse, me decían 'de esta salimos y el presidente Nicolás Maduro va a volver'. Hoy fue un día de shock. Vamos a convocar a nuestro pueblo, a unirnos y a nuclearnos alrededor de nuestro alto mando político militar con máxima unidad", expresó.

"Quieren sembrar cizaña y dudas pero no lo van a lograr. La historia dirá quiénes fueron los traidores. Debemos concentrarnos en sacar a la Patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores. Mi familia está firme, dura y nosotros vamos para adelante", aseveró en esta línea.

Los dichos del diputado de 35 años se produjeron luego de una operación ejecutada en Caracas que derivó en la detención del líder del régimen chavista y en acciones militares sobre territorio venezolano. Maduro, quien fue trasladado a una cárcel de Brooklyn, enfrenta cargos ante la Justicia de Estados Unidos como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y con vínculos con grupos que Washington considera terroristas.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, expuso una declaración de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y cuestionó la detención del expresidente Nicolás Maduro en el marco de un operativo militar de Estados Unidos, lo que definió como "un acto de profunda saña". Además, exigió que sea liberado por las autoridades norteamericanas.

En una cadena nacional, Padrino López pidió la liberación de Maduro, quien fue trasladado al Metropolitan Detention Center luego de que fuera arrestado: "Desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de Venezuela. Está secuestrado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama de la República, Cilia Flores de Maduro. Un acto de profunda saña".

En tal sentido, destacó la reacción de otros gobiernos. "Le pedimos al mundo que vea todo esto que está ocurriendo en contra de Venezuela, su soberanía y su Constitución. Agradecemos la pronta respuesta de casi todos los gobiernos y pueblos del mundo. Vimos manifestaciones populares en todas partes del mundo y los gobiernos legítimos, con excepciones, rechazando esta grosera intervención sobre la soberanía venezolana", aseveró.

"Que el mundo ponga sus barbas en remojo porque esto representa severamente una amenaza contra el orden global. Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado o país. Esa pretensión colonialista que se quiere implementar en el espíritu de la Doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe, nosotros, desde aquí, la rechazamos", advirtió en esta línea.