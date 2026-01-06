María Corina Machado le agradeció a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro y anunció que planea regresar a Venezuela

"El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad”, aseguró la dirigente opositora. Aseguró que volverá al país.

Después de que Donald Trump capturara a Nicolás Maduro, y en medio de un clima social hostil , María Corina Machado afirmó que tiene planeado volver a Venezuela "lo antes posible".

La líder opositora señaló que "cada día decido dónde puedo ser más útil para nuestra causa. Por eso permanecí escondido más de 16 meses, y por eso decidí salir, porque creí que en este momento soy más útil para nuestra causa, al poder hablar desde donde estoy”.

En la misma línea, cuestionó y criticó a Delcy Rodríguez, quien juró como jefa de Estado el lunes por la ausencia de Maduro , aduciendo que “ es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico ”.

Tras agradecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la captura de Nicolás Maduro, Machado indicó que "el 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito y no solo es enorme los venezolanos (…) es un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad”.

“ Es un milagro. Y no solo es enorme para la gente de Venezuela en el futuro, creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana ”, dijo, a la vez que afirmó que "las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro a la justicia, significa que 30 millones de venezolanos ahora están más cerca de la libertad , pero también que los Estados Unidos de América son un país más seguro hoy en día".

Su vínculo con Trump es tan especial que hasta le dedicó el Premio Nobel de la Paz que recibió en diciembre. “Déjame ser muy clara. Tan pronto como conocí que habíamos sido nominados para el Nobel de la Paz, se lo dediqué dediqué al Presidente Trump porque creía en ese punto que merecía. Y mucha gente, la mayoría de la gente, dijo que era imposible lograr lo que él había hecho el sábado 3 de enero”, dijo en diálogo con Fox News.

Y enseguida agregó: “Si yo creía que lo merecía en octubre, imagínese ahora. Creo que él ha demostrado al mundo lo que significa”.

Sin embargo, el jefe de estado, durante la primera conferencia de prensa que brindó horas después de la captura de Maduro, puso en duda el liderazgo de Machado ya que Estados Unidos no puede arriesgarse a "alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada".

En esa línea, añadió que "vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", agregó Trump al dar precisiones sobre la intervención de su país en Venezuela.

¿Nicolás Maduro puede ser condenado a muerte en Estados Unidos?

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante una incursión militar estadounidense, el diario New York Post publicó una nota en la que plantea la posibilidad de que el líder chavista sea condenado a la pena de muerte si es declarado culpable. El ahora expresidente de Venezuela permanece detenido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.

Maduro está acusado de cuatro cargos ante la justicia federal de los Estados Unidos. Se trata de los delitos de narcoterrorismo (se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal), conspiración para importar cocaína (los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte), delitos con armas y artefactos destructivos (uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas) y uso de la droga como arma (la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación).

La nota del New York Post advierte que, de ser hallado culpable de las imputaciones, Maduro podría pasar el resto de su vida en prisión o recibir la sentencia máxima y se basa en registros de la Biblioteca del Congreso.

New York Post Maduro

La acusación principal se fundamenta en la violación de la Ley de Sustancias Controladas en el marco de una estructura delictiva de gran escala. Según registros de la Biblioteca del Congreso, un acusado bajo estos cargos “como parte de una empresa criminal continua” puede ser elegible a la pena de muerte.

El sistema legal estadounidense contempla el castigo máximo para una serie de delitos específicos bajo jurisdicción federal. Estos casos se agrupan en categorías estrictas que definen la gravedad de la conducta criminal y las opciones de sentencia para los jueces encargados del proceso.

Qué delitos federales pueden ser castigados con la pena de muerte en Estados Unidos

La legislación de los Estados Unidos establece distinciones claras sobre qué conductas ameritan la aplicación de la pena capital a nivel nacional. El marco normativo vigente clasifica estos ilícitos en tres vertientes principales que determinan el destino procesal de acusados de alta peligrosidad.

"La Ley Federal de Pena de Muerte reconoce otros delitos capitales que no necesariamente implican asesinato: traición, espionaje, narcotráfico a gran escala e intento de asesinato para obstruir la investigación de un narcotraficante. Su legitimidad constitucional es menos clara o, al menos, diferente", indica el texto publicado en la página web de la Biblioteca del Congreso.

La clasificación de "narcotráfico a gran escala" es la que habilita la posibilidad de la ejecución para el exmandatario venezolano. La resolución final del proceso legal que inició esta semana en Brooklyn dependerá de si se demuestra que el acusado lideró efectivamente una "empresa criminal continua" bajo los estándares de la Ley de Sustancias Controladas.