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"Te lo juro por mis hijos": la increíble coincidencia que unió a Mario Pegolini y al Indio Solari

El conductor salió al cruce de los comentarios sobre un detalle que se registró en su programa de radio este viernes, el mismo día en que murió el Indio Solari, pero antes de conocerse la triste noticia.

Pergolini aseguró que tuvo el gusto de conocer al Indio Solari en privado.

Pergolini aseguró que tuvo el gusto de conocer al Indio Solari en privado.

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La muerte del Indio Solari dejó en shock al conductor Mario Pergolini, quien se enteró al aire de que había fallecido el ídolo del rock nacional. En las redes, sin embargo, fue muy comentada una increíble casualidad: el conductor abrió su programa de este viernes con un tema de los Redonditos de Ricota, momentos antes de conocerse la triste noticia.

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Lo que para Pergolini fue algo "premonitorio", para otros fue motivo de críticas. "A mí me pasó algo increíble. Hoy abrí mi programa de radio con Los Redondos. Yo hago un programa de 8 a 10 de la mañana en Vorterix y fue una locura", aseguró el periodista horas después.

Pergolini habló en Otro dia perdido, el ciclo que conduce en las noches de El Trece, y se lo vio molesto: "Leí comentarios que decían: 'Mario sabía'. Todo porque abrí con un tema de Los Redondos y mostré una foto en la que estamos los dos. Te lo juro por mis hijos que no sabía".

El presentador destacó otro hecho que le llamó la atención y que tiene que ver con el género con el que abrió el ciclo de radio en Vorterix, ya que no suele poner música nacional. "Es muy raro. Incluso me impresionó. Cuando empezó todo, Nico y yo nos quedamos mirándonos porque no entendíamos qué estaba pasando", sostuvo.

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En un descargo fuerte y sin filtros, subrayó: "A mí me da una bronca, porque no creo en todas esas cosas. Tengo como un odio de saber que me pasó a mí. Detesto que me pasen estas cosas, porque... no tienen ningún tipo de explicación. No necesito que todo sea racional, pero odio estas casualidades. Lo digo en serio".

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