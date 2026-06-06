Tres documentales para recordar al Indio Solari: del pogo más grande del mundo a la mística ricotera

Luego del fallecimiento del ícono de la música popular, quedan las producciones audiovisuales que capturaron la identidad del artista que se distanció de los medios y el fanatismo de sus seguidores. Cuáles son y dónde verlas.

Los documentales sobre la obra y el legado del Indio Solari están disponibles en la web.

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, víctima de un ACV hemorrágico mientras estaba en su casa de Parque Leloir, y tras padecer 10 años con Parkinson, dejó una pérdida imposible de reparar, pero también un legado cultural importantísimo y que trasciende la música.

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La carrera del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado quedó plasmada en tres documentales que retratan distintas etapas de su vida, su obra y el fenómeno social del artista que se alejó de los medios y que los fanáticos siguieron adonde iba.

Solari, un joven de clase media, hizo de su bajo perfil su sello personal y con el paso de los años fue creciento su figura mística, que llegó a reunir desde el público más fino hasta los fanáticos de los suburbios, y que alzó su voz de protesta y rebeldía ante multitudes en todo el país. Este universo de vida solo pudo ser retratado por el cine y el formato documental.

Es una producción realizada por Mario Pergolini para un especial de la plataforma Vorterix. Durante 80 minutos, registra desde adentro el histórico y multitudinario recital que el Indio Solari brindó en Tandil en 2016.

Se trata de una entrevista exclusiva, un cara a cara, entre Solari y Pergolini donde el músico habla de su propia leyenda, las limitaciones de su salud y los secretos de sus composiciones solistas. Se puede ver de manera gratuita a través del canal oficial de Vorterix en YouTube.

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2. Piedra que late (2013)

Esta pieza audiovisual retarata el pogo más grande del mundo, una característica de los seguidores del Indio Solari en cada recital. Es un mediometraje, dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Laina, quee se enfoca en el público. También toma como escenario un concierto del músico en Tandil, esta vez en diciembre de 2011.

La película busca capturar la esencia y la cultura de la llamada "misa ricotera". Deja expuesta la fidelidad de sus seguidores y la transformación de cada lugar del interior donde el ídolo del rock nacional se presentaba. Estaá disponible con acceso libre en plataformas de streaming y YouTube.

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3. El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (2015)

Este documental de 110 minutos, dirigido por el colectivo Comando Luddista, parece ser un estudio sociológico de la mística ricotera desde los años de formación de la banda entre La Plata, las tierras de la comunidad en El Bolsón y los sótanos porteños.

Esta historia cuenta cómo se formó la banda y su recorrido antes de llegar a actuar en los estadios ante una multitud, y cómo fue la sociedad creativa original entre Carlos Alberto "Indio" Solari, Eduardo "Skay" Beilinson y Poli. Se puede ver libremente en diversas plataformas web de cine nacional y YouTube.

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El Indio Solari será velado en Avellaneda

Tras las masivas convocatorias en todo el país, la familia del Indio Solari finalmente confirmó que el velatorio del ídolo popular se realizará este domingo 7 de junio en provincia de Buenos Aires. Será a partir de las 11 en el Polideportivo Gatica en Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. Ya empezó el operativo de seguridad para contener a los millones de fanáticos del músico de rock que deja la leyenda para convertirse en un mito en Argentina.